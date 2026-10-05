Μια ανυποψίαστη βόλτα μετατράπηκε σε περιπέτεια για μια 39χρονη μητέρα, η οποία περπατούσε με την ανήλικη κόρη της, στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά, το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Ξαφνικά, ένας άγνωστος την πλησίασε αθόρυβα και της απέσπασε την τσάντα. Μέσα σε αυτήν υπήρχαν το κινητό της τηλέφωνο, σημαντικά προσωπικά έγγραφα, καθώς και πέντε τραπεζικές κάρτες.

Ο δράστης τράπηκε αμέσως σε φυγή και, μαζί με τον συνεργό του, δεν έχασαν χρόνο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν το θράσος να προχωρήσουν σε συναλλαγές και αγορές σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά καταστήματα της περιοχής, κάνοντας χρήση των καρτών του θύματος.

Η 39χρονη προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου. Οι έρευνες των Αρχών απέδωσαν καρπούς ταχύτατα, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους εντόπισαν στην περιοχή και τους πέρασαν χειροπέδες.

Επιστροφή των κλοπιμαίων και ποινικές διώξεις

Πάνω στους συλληφθέντες βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία και αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Πλέον, οι δράστες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους —κατά περίπτωση— για ληστεία, απάτη με υπολογιστή κατά συναυτουργία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Και οι δύο οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.