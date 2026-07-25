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Σκαλωσιά πολυκατοικίας κατέρρευσε χθες, Παρασκευή 25 Ιουλίου, στον Πειραιά μετά από την άγρια κακοκαιρία που έπληξε την Αττική.
Κάμερα ασφαλείας μέσα από ισόγειο κατάστημα καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς:
Ένα απότομο, βαρύ βουητό ακούγεται, καθώς η κατασκευή υποχωρεί και τα μεταλλικά της τμήματα παρασύρονται προς το έδαφος.
Από εξωτερική κάμερα, η πτώση αποτυπώνεται καθαρά. Η κατασκευή λυγίζει, αποκολλάται και μέσα σε δευτερόλεπτα σωριάζεται στο οδόστρωμα και πάνω σε οχήματα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, την ώρα που η κακοκαιρία έπληττε την περιοχή.
Τη στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς από το κτίριο, από τη Γρηγορίου Λαμπράκη περνούσε ένας μοτοσικλετιστής, ο οποίος εκ θαύματος τραυματίστηκε ελαφρά.Στο μεταξύ, η σκαλωσιά πολυκατοικίας έπεσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή.