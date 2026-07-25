Σκαλωσιά πολυκατοικίας κατέρρευσε χθες, Παρασκευή 25 Ιουλίου, στον Πειραιά μετά από την άγρια κακοκαιρία που έπληξε την Αττική.

Κάμερα ασφαλείας μέσα από ισόγειο κατάστημα καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς:

Δεύτερο βίντεο από εσωτερικό χώρο:

Ένα απότομο, βαρύ βουητό ακούγεται, καθώς η κατασκευή υποχωρεί και τα μεταλλικά της τμήματα παρασύρονται προς το έδαφος.

Από εξωτερική κάμερα, η πτώση αποτυπώνεται καθαρά. Η κατασκευή λυγίζει, αποκολλάται και μέσα σε δευτερόλεπτα σωριάζεται στο οδόστρωμα και πάνω σε οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, την ώρα που η κακοκαιρία έπληττε την περιοχή.