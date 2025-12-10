Πεισμώνουν οι αγρότες μετά την χθεσινή παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που επισήμανε ότι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια είναι αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα. «Ελάτε να μας συλλάβετε» είναι η απάντηση που έρχεται από τα μπλόκα, τα οποία πυκνώνουν σε όλη τη χώρα.

Σήμερα Τετάρτη, οι Θεσσαλοί αγρότες με τους ψαράδες της Μαγνησίας σκοπεύουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, κίνηση που θεωρείται ότι εμπίπτει στα αδικήματα που επισήμανε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα, αγρότες από τον Ριζόμυλο έχουν προγραμματίσει στις 08:30 το πρωί συγκέντρωση με τρακτέρ και άλλα μηχανήματα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου – Λάρισας και θα κινηθούν προς το λιμάνι και το τελωνείο.

Επίσης παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών την ίδια ώρα με δεκάδες τρακτέρ θα κατευθυνθούν στο επιβατικό λιμάνι, αποκλείοντάς το συμβολικά και ακολούθως θα κατευθυνθούν στο εμπορικό λιμάνι αποκλείοντάς το για ορισμένες ώρες.

Εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα θα καταφθάσουν από τον Βόλο, τη Νέα Αγχίαλο, το μπλόκο της Νίκαιας και το μπλόκο της Καρδίτσας, με σκοπό να αποκλείσουν το λιμάνι της περιοχής από στεριά, ενώ δεκάδες αλιείς αναμένεται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό και δια θαλάσσης.

Το μήνυμα μετά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (10/12) τόσο στο μπλόκο της Νίκαιας, όσο και στο μπλόκο της Καρδίτσας ήταν κοινό: «Ας έρθει ο εισαγγελέας να μας συλλάβει» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ενώ στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι αγρότες της Νίκαιας, τονίζοντας πως «δεν εκφοβίζονται και παραμένουν στα μπλόκα, μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας τους».

Οι επιτελείς τους μάλιστα, διαμηνύουν πως η σημερινή επιχείρηση αποκλεισμού στο λιμάνι του Βόλου αποτελεί μόνο την «αρχή της κλιμάκωσης» των δράσεών τους.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, όπως αποφασίστηκε στη συνέλευση τους, είναι:

Αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, με συμμετοχή και των αλιέων από τη Μαγνησία την Τετάρτη το πρωί.

Κάλεσμα σε μαζικούς φορείς και σωματεία σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, την Πέμπτη στις 17:30 το απόγευμα.

Κινητοποίηση την Παρασκευή στην πόλη της Λάρισας, με συμβολικό αριθμό τρακτέρ, έξω από τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού.

Συμμετοχή στην σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας το Σάββατο (13/12), προκειμένου να ορίσουν τα επόμενα βήματα τους.

Η εισαγγελική παρέμβαση από τον Άρειο Πάγο

Χθες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έστειλε παραγγελία στους εισαγγελείς της χώρας για τη παρέμβασή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Οι ανωτέρω διαμαρτυρόμενοι, όπως διαχέεται, μέσω των δελτίων ειδήσεων, ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίας, μέσω επαπειλούμενων καταλήψεων και αποκλεισμού λειτουργίας λιμανιών της χώρας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων.

Με την παραγγελία του ζητά την παρέμβαση των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών σε ανάλογα περιστατικά, με σκοπό την βεβαίωση σωρείας εγκλημάτων, που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και ενδεχομένων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής.

Σχεδιάζουν αποκλεισμούς σε λιμάνι και αεροδρόμιο στην Θεσσαλονίκη και παρέμβαση στα διόδια στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Οι αγρότες στη Μακεδονία συζητούν ήδη την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους με αποκλεισμούς σε λιμάνι και αεροδρόμιο στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, χθες αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στην αερογέφυρα της Θέρμης τους σταμάτησαν δυνάμεις των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα δίωρο «κυνηγητό» τρακτέρ και αστυνομικών δυνάμεων. Αν και οι αγρότες δεν έφτασαν στο αεροδρόμιο, πολλοί επιβάτες χρειάστηκε να περπατήσουν έως τα οχήματά τους για να απομακρυνθούν.

Την ίδια στιγμή, αγρότες προγραμματίζουν παρέμβαση στα διόδια Ρίου Αντιρρίου, ενώ υπογραμμίζουν ότι «δεν είμαστε εμείς οι εγκληματίες. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και θα είμαστε εδώ μέχρι να δικαιωθούμε».

Την Τετάρτη στις 11:00 θα ξεκινήσουν με αυτοκινητοπομπή προκειμένου να καταλήξουν στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου με στόχο να ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια για να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία.

Στην Κρήτη υπό κατάληψη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Στο κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο διανυκτέρευσαν οι αγρότες στην Κρήτη, συνεχίζοντας τις δυναμικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν τη Δευτέρα.

Η κατάληψη του κτηρίου της Αποκεντρωμένης ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης και μετά την αποχώρηση των αγροτών από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τους ίδιους να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να λάβουν τις απαντήσεις που θέλουν από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους.

Το πρωί της Τετάρτης θα συνεδριάσει επί τόπου το συντονιστικό τους όργανο προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους και ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν στον αγώνα που έχουν ξεκινήσει, παράλληλα βέβαια με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα.

Στα Χανιά, οι κτηνοτρόφοι παρέμειναν στο χώρο του αεροδρομίου, χωρίς όμως να παρεμποδίζουν τις πτήσεις και την λειτουργία του. Στις 12 το μεσημέρι, συγκαλούν νέα συνέλευση προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων τους.

Μπλόκα σε Αχαΐα – Ηλεία- Αιτωλοακαρνανία

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας. Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

