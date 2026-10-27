Στο στόχαστρο πειθαρχικού ελέγχου μπαίνουν πλέον οι πρόσφατες τοποθετήσεις του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Φλωρίδη. Η σχετική εντολή δόθηκε με αφορμή τις δημόσιες καταγγελίες του ανώτατου δικαστικού λειτουργού περί διαφθοράς στον χώρο της Δικαιοσύνης, τοποθετήσεις που συνδέθηκαν άμεσα με ποινική υπόθεση την οποία χειρίστηκε ο ίδιος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και στην οποία εμπλεκόταν συγγενικό πρόσωπο υπουργού.

Η διαβίβαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλη Πικραμένο, προκειμένου να εκκινηθούν οι θεσμικές διαδικασίες. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, καθώς ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης —ο οποίος τυπικά φέρει την ευθύνη για την άσκηση πειθαρχικών διώξεων κατά ανωτάτων δικαστών και εισαγγελέων— είναι αδελφός του ελεγχόμενου εισαγγελικού λειτουργού.

Τα επόμενα διαδικαστικά βήματα

Από την πλευρά του, ο κ. Πικραμένος αναμένεται να αναθέσει τη διενέργεια της έρευνας σε αντιπρόεδρο του ΣτΕ. Ο ορισθείς λειτουργός θα εξετάσει όλα τα δεδομένα και, μετά το πέρας της διαδικασίας, θα συντάξει αναλυτικό πόρισμα για την αξιολόγηση των πράξεων του εισαγγελέα. Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιοποίηση του άρθρου του κ. Φλωρίδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κόλπους του νομικού κόσμου, με δικαστικές ενώσεις, δικηγορικούς συλλόγους αλλά και την ηγεσία του Αρείου Πάγου να ασκούν αυστηρή κριτική στην επιλογή του να σχολιάσει δημόσια μια εκκρεμή υπόθεση στην οποία είχε συμμετάσχει θεσμικά.