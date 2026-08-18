Ένας νεαρός πελαργός που είχε δακτυλιωθεί τον Ιούνιο 2025 στο Rzeczyn – Wolin της Πολωνίας, όπως πιστοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών, εντοπίστηκε τραυματισμένος στον Έβρο.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, όταν ένα ζευγάρι που κινούταν με αυτοκίνητο στον κόμβο Εγνατίας – Αρδανίου εντόπισε το πτηνό στην άκρη του δρόμου, όπως κοινοποίησε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, ενώ ο πελαργός έφερε σοβαρό τραύμα στη φτερούγα και αδυνατούσε να πετάξει.

Έπειτα στο σημείο κλήθηκαν μέλη της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης μαζί με εθελοντές του ευρωπαϊκού προγράμματος European Solidarity Corps που φιλοξενούνται στη Δαδιά.

Περιέθαλψαν προσωρινά τον τραυματισμένο πελαργό, ο οποίος φαίνεται ότι διένυσε από την περιοχή όπου δακτυλιώθηκε έως τον Έβρο, 1650 χιλιόμετρα και τον μετέφεραν με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης «Δράση για την Άγρια Ζωή» στη Θεσσαλονίκη, όπου κτηνίατροι και εθελοντές παρείχαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τη σταθεροποίηση της υγείας του.