Νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μετά την απολογία του 28χρονου Αιγύπτιου.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, παραδέχθηκε ότι γνώριζε το θύμα από παλαιότερα καθώς είχε αναλάβει την υπόθεση του ασύλου του, ενώ υπέπεσε σε σημαντικές αντιφάσεις σχετικά με την τύχη του λάπτοπ που αφαίρεσε από το διαμέρισμα.

Παράλληλα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για εκκρεμές ένταλμα που αφορούσε ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και ναρκωτικά, ενώ η κατηγορία της κλοπής μετατράπηκε σε ληστεία.

Η σχέση πελάτη – δικηγόρου και οι ισχυρισμοί για το άσυλο

Κατά την απολογία του, ο 28χρονος αποκάλυψε ότι δεν επρόκειτο για μια τυχαία συνάντηση, αλλά ότι διατηρούσε από παλαιότερα σχέση πελάτη-δικηγόρου με το θύμα.

«Με το θύμα γνωριζόμαστε από παλιότερα. Εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα έγγραφά μου για το άσυλό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κατηγορούμενος.

Όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό, ο 28χρονος αρνήθηκε τον προμελετημένο χαρακτήρα της πράξης του, αποδίδοντας τα βαρύτατα χτυπήματα σε έναν αιφνίδιο διαπληκτισμό: «Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο. Πήρα το λάπτοπ και έφυγα».

Σειρά από αντιφάσεις και η μετατροπή της κατηγορίας σε ληστεία

Παρά τους ισχυρισμούς του, ο ανακριτής εντόπισε σοβαρές αντιφάσεις ανάμεσα στις αρχικές του δηλώσεις στους αστυνομικούς και την επίσημη απολογία του.

Ενώ αρχικά είχε υποστηρίξει στους αστυνομικούς ότι «πούλησε το λάπτοπ για 50 ευρώ», στη συνέχεια ισχυρίστηκε στον ανακριτή πως «έδωσε το λάπτοπ σε φίλο του».

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Χρήστο Ψαρρά, η κατηγορία της κλοπής που του είχε αρχικά απαγγελθεί μετατράπηκε σε ληστεία.

Αναλυτικά, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για ληστεία (μετά τη μετατροπή από κλοπή), καθώς και για παράνομη διαμονή στη χώρα.

Διπλή προφυλάκιση – Εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του 28χρονου για τη στυγερή δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για μια δεύτερη, σοβαρή υπόθεση.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, υποθέσεις για τις οποίες επίσης απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέος.