Μια απροσδόκητη τροπή πήρε η απόπειρα απάτης στην Πέλλα, καθώς οι δράστες στόχευσαν έναν 44χρονο αστυνομικό, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν την επαγγελματική του ιδιότητα.

Οι επίδοξοι απατεώνες προσπάθησαν να τον πείσουν να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά του, με το πρόσχημα της καταγραφής τους, προκειμένου να αποφύγει ένα υποτιθέμενο πρόστιμο.

Ο 44χρονος αντιλήφθηκε αμέσως την παγίδα, προσποιήθηκε ότι συνεργάζεται και ειδοποίησε την υπηρεσία του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 39χρονου, ο οποίος εμφανίστηκε στο προκαθορισμένο σημείο για να παραλάβει τη συμφωνηθείσα λεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, μια γυναίκα που λειτουργούσε ως συνεργός, τηλεφώνησε στον 44χρονο. Προσποιούμενη τη λογίστριά του, του ζήτησε να μαζέψει μετρητά και τιμαλφή.

Κατά τη στιγμή της επέμβασης των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ο 39χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός και προέβαλε αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς.

Η δράση του 39χρονου και οι καταδικαστικές αποφάσεις

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε ότι ο δράστης και η άγνωστη μέχρι στιγμής συνεργός του, την περασμένη εβδομάδα, χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια μεθοδολογία, κατάφεραν να εξαπατήσουν μια 79χρονη γυναίκα στο Κιλκίς, αποσπώντας της το ποσό των 8.000 ευρώ.

Για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε μια μοτοσικλέτα, η οποία είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, και έφερε εμφανώς πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας.

Ενώ, όπως διαπιστώθηκε ο 39χρονος ήταν φυγόποινος, καθώς εκκρεμούσαν εις βάρος του τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις.

Οι συνολικές ποινές που του είχαν επιβληθεί ανέρχονταν σε 10 έτη κάθειρξης, 19 μήνες φυλάκισης και χρηματική ποινή ύψους 51.500 ευρώ.