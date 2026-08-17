Μια ιδιαίτερη υπόθεση κλοπής εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας στην Πέλλα.

Ένας 51χρονος άνδρας αφαίρεσε από αυλή οικίας καλλωπιστικά φυτά και γλάστρες, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στα 12.500 ευρώ.

«Σήκωσε» φυτά και γλάστρες αξίας 12.500 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου 2026.

Ο 51χρονος παραβίασε την ιδιωτικότητα οικίας σε περιοχή της Πέλλας, εισήλθε στον προαύλιο χώρο και αφαίρεσε γλάστρες με καλλωπιστικά φυτά.

Όπως δήλωσε ο νόμιμος ιδιοκτήτης στις Αρχές, η συνολική αξία των αφαιρεθέντων φυτών και γλαστρών αγγίζει το ποσό των 12.500 ευρώ.

Εντοπίστηκαν τα κλοπιμαία

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Έδεσσας, τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν στο σύνολό τους και αποδόθηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 51χρονου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διακριβωθεί εάν ο κατηγορούμενος εμπλέκεται σε παρόμοιες αξιόποινες πράξεις στην ευρύτερη περιοχή.