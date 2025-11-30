Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΠΕΛΤΑΣΤΗΣ-25», η οποία πραγματοποιήθηκε στον «Αμπελώνα» Ροδόπης.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη της ΑΣΔΙΘ, και κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με συνεχή βροχή, λάσπη και περιορισμένη ορατότητα.

Παρά τις δυσκολίες, σύμφωνα με το ΓΕΣ, εξελίχθηκε με υψηλό βαθμό ρεαλισμού και επιχειρησιακής πειθαρχίας.

Όπως αναφέρει το rodopipress.gr, κεντρικό σκέλος αποτέλεσε η λειτουργία του στρατιωτικού check point, όπου στελέχη και Εθνοφύλακες εκτέλεσαν αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και επιτήρησης. Η Εθνοφυλακή, με σταθερή παρουσία στο πεδίο, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί έναν άγνωστο πολλαπλασιαστή ισχύος: άνδρες που δεν φαίνονται συχνά στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά με ετοιμότητα και σοβαρότητα, ενισχύουν ουσιαστικά τη λειτουργία των Μονάδων.

Την ίδια ώρα, η άσκηση περιέλαβε την αντιμετώπιση σμήνους drones, με τα τμήματα να ενεργοποιούν άμεσα τα πρωτόκολλα αντι-drone, εντοπίζοντας, παρακολουθώντας και εξουδετερώνοντας την απειλή, προσαρμοζόμενα στα σύγχρονα επιχειρησιακά δεδομένα.

Ακολούθησε το σενάριο ανακατάληψης λόφου, ο οποίος βρισκόταν υπό προσωρινό έλεγχο «εχθρικών» τμημάτων που είχαν εισέλθει στην περιοχή ως αλεξιπτωτιστές. Το τεθωρακισμένο Μ113, μεταφέροντας Καταδρομείς, προσέγγισε τη βάση του υψώματος μέσα στη λάσπη. Με ταχεία αποβίβαση και συντονισμένη άνοδο, οι Καταδρομείς εκτέλεσαν έφοδο, εκκαθάρισαν τις θέσεις και σταθεροποίησαν την κορυφή υπό κάλυψη του τεθωρακισμένου.

Την άσκηση παρακολούθησε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κκ Παντελεήμων, ο οποίος συνεχάρη στελέχη και Εθνοφύλακες για την ετοιμότητά τους και στο τέλος ευλόγησε το προσωπικό.

Η «ΠΕΛΤΑΣΤΗΣ-25» ολοκληρώθηκε αναδεικνύοντας τη συνοχή της ΑΣΔΙΘ, τη ρεαλιστική προσαρμογή στις νέες απειλές και, κυρίως, την ουσιαστική συμβολή της Εθνοφυλακής, που αποδεικνύεται κάθε φορά μια δύναμη χαμηλού προφίλ, αλλά υψηλής αξίας για την αμυντική ικανότητα της περιοχής.