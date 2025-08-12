Πενήντα έξι άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ελέγχων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, που διενεργούν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων.

Εις βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν το χρονικό διάστημα από 5 έως 12 Αυγούστου.