Στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17/08, ένα 5χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη σοβαρό έγκαυμα στο δεξί του χέρι, όταν ήρθε σε επαφή με ψυχαγωγικό παιχνίδι, σε αναψυκτήριο στην περιοχή της Τούμπας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε εγκατάσταση, που διαθέτει παιχνίδια για παιδιά, με τις πρώτες πληροφορίες, να κάνουν λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, το αγοράκι υπέστη το έγκαυμα από το παιχνίδι, το οποίο φέρεται να είχε τεχνικό πρόβλημα ή να ήταν ακατάλληλο για χρήση.

Αφότου διερεύνησαν το περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές της Τούμπας, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων: του 43χρονου ιδιοκτήτη του αναψυκτηρίου και του 58χρονου ιδιοκτήτη των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών.

Κατηγορούμενοι οι δύο συλληφθέντες για αμέλεια και παραβίαση κανονισμών ασφαλείας

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για αμέλεια και παραβίαση κανονισμών ασφαλείας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 14 παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών και ενός φωτιστικού σωλήνα LED, τα οποία ενδέχεται να ευθύνονται για το ατύχημα.

Η υπόθεση, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους, για το γεγονός ότι σε μια εγκατάσταση που προορίζεται για την ψυχαγωγία και την ασφάλεια των παιδιών, παραβιάστηκαν θεμελιώδη μέτρα προστασίας.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους υπεύθυνους των αναψυκτηρίων και των παιδότοπων, να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας και να διασφαλίσουν ότι τα παιχνίδια και οι εγκαταστάσεις τους, πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας για τα παιδιά.

Επίσης, τα αρμόδια τμήματα, έχουν ήδη αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες υπέστη έγκαυμα το 5χρονο αγοράκι.