Πέντε φάλαινες έκαναν την εμφάνισή τους στα καταγάλανα νερά της Λευκάδας το μεσημέρι της Τρίτης 16 Ιουνίου.

Άνθρωποι που έκαναν τη βόλτα τους με σκάφος ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό το υπέροχο θέαμα. Οι πέντε μικροί φυσητήρες που έχουν συγγένεια με τα δελφίνια εντοπίστηκαν περίπου 7 μίλια βορειοδυτικά του Αγίου Νικήτα.

Σε βίντεο που κατέγραψαν οι επιβάτες του σκάφους, οι φαλαινίτσες εμφανίζονται πολύ φιλικές και ήρεμες ενώ παίζουν μεταξύ τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα κήτη αυτά πρέπει να είναι μωρά για αυτό και η έντονη διάθεσή τους για παιχνίδι.

Λίγα λόγια για τους φυσητήρες

Σημειώνεται ότι ο φυσητήρας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κήτος, που μπορούμε να συναντήσουμε στα ελληνικά ύδατα, ενώ το μεγαλύτερο είναι η πτεροφάλαινα.

Ο αρσενικός φυσητήρας μπορεί να φτάσει τα 15 μέτρα μήκος και μέχρι 45 τόνους βάρος έχοντας μεγάλη διαφορά από τα θηλυκά που φτάνουν τα 13 μέτρα μήκος και σε βάρος τους 15 τόνους. Τα νεογέννητα με μήκος συνήθως 4 μέτρα έχουν βάρος από 800-1.000 κιλά.

Έρχονται στην επιφάνεια της θάλασσας για δέκα λεπτά, μόνο για να αναπνεύσουν και στη συνέχεια για 45 λεπτά καταδύονται σε μεγάλα βάθη, κάτω από 500 μέτρα, για να βρουν τη λεία τους. Ο φυσητήρας καταδύεται σε βάθος μέχρι και τα 2.000 μ. Οι καταδύσεις του συνήθως διαρκούν 40-60 λεπτά, αλλά μπορούν να φτάσουν μέχρι και τη 1,5 ώρα.