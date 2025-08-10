Στη σύλληψη πέντε συνολικά ατόμων που εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 38, 39 και 42 ετών, το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου, ενώ για την δεύτερη υπόθεση συνελήφθησαν, ένας 30χρονος αλλοδαπός και ένας 24χρονος Έλληνας, το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου.

Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, αύριο Δευτέρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ.

«Από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου εξιχνιάστηκαν δύο σημαντικές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν πέντε εμπλεκόμενα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες

Κατασχέθηκαν -143- γραμμ. κοκαΐνης, -186- γραμμ. κάνναβης, -22- γραμμ. MDMA συσκευασμένα σε -250- «φιξάκια» έτοιμα προς διαμοιρασμό, -34- δισκία XTC, -4- όπλα, -2- οχήματα κ.α.

Οι υποθέσεις αυτές είναι απότοκος μεθοδικής διερεύνησης στοιχείων, επισταμένης έρευνας πεδίου και συντονισμένων αστυνομικών επιχειρήσεων.

Η πρώτη υπόθεση

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 38, 39 και 42 ετών.

Ειδικότερα, την Παρασκευή (08.08.2025) βραδινές ώρες στελέχη Ομάδων Πρόληψης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Ο.Π.Κ.Ε.), που περιπολούν στο νησί, έχοντας στη διάθεση τους στοιχεία σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών εντόπισαν Ι.Χ.Ε. όχημα στο οποίο επέβαιναν ο 39χρονος με τον 42χρονο.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν προβάλλοντας αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Παράλληλα σε κοντινή απόσταση εντοπίσθηκε δεύτερο Ι.Χ.Ε. όχημα στο οποίο επέβαινε ο 38χρονος κατηγορούμενος και ακινητοποιήθηκε.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στους δράστες, τις έρευνες που ακολούθησαν στα οχήματα και τις κατοικίες που διέμεναν βρέθηκαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: -44,18- γραμμάρια κοκαΐνης, -17,77- γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, -21,97- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, -41,36- γραμμάρια κάνναβης, -34- ναρκωτικά δισκία XTC, -4.375- ευρώ και-20- DIRHAM Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σημειώνεται ότι, οι ναρκωτικές ουσίες ήταν τοποθετημένες σε πάνω από -100- μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Όπως διακριβώθηκε, από την ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης, ο 38χρονός με τον 39χρονο συνεργαζόταν, ενώ ο 42χρονος σκόπευε να προμηθευτεί από αυτούς ναρκωτικές ουσίες.

Η δεύτερη υπόθεση

Συνελήφθησαν 30χρονος αλλοδαπός και 24χρονος ημεδαπός.

Ως προς την υπόθεση αυτή έπειτα από αξιολόγηση συλλεγχθέντων στοιχείων προέκυψε ότι οι δύο δράστες προέβαιναν από κοινού διακίνηση ναρκωτικών.

Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας χθες (Σάββατο 09.08.2025) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκαν οι δράστες να επιβαίνουν σε διαφορετικά οχήματα (Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο – δίκυκλη μοτοσικλέτα) και ακινητοποιήθηκαν.

Κατά τον έλεγχο που επακολούθησε, και τις έρευνες στις κατοικίες τους με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: -98,37- γραμμάρια κοκαΐνης, -145,07- γραμμάρια κάνναβης, -2- αεροβόλα τυφέκια, -2- αεροβόλα πιστόλια, -26- αμπούλες διοξειδίου για αεροβόλο όπλο, Ξίφος με λάμα -39- εκατοστά και μαχαίρι με λάμα -8,5, εκατοστά, -3- κινητά τηλέφωνα, -1.205- ευρώ και -100- δολάρια Η.Π.Α.

Παράλληλα κατασχέθηκαν η μοτοσικλέτα και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, ο 30χρονος και ο 24χρονος.

Σημειώνεται ότι, οι ναρκωτικές ουσίες ήταν τοποθετημένες σε -143- μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών».