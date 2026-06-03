Στην άμεση απόδοση ευθυνών και σε πέντε συλλήψεις επ’ αυτοφώρω, για πυρκαγιές από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων και της εφαρμογής του δόγματος «μηδενική ανοχή στις παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας» (το οποίο ισχύει από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου), εντοπίστηκαν οι υπαίτιοι για τέσσερις διαφορετικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 2 Ιουνίου 2026. Για τις τρεις από αυτές τις περιπτώσεις, τα συνολικά πρόστιμα ξεπέρασαν τα 6.000 ευρώ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, περιορίζοντας τις εστίες, ενώ μετά την προανάκριση και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, οι δράστες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Αναλυτικά τα περιστατικά

Στην περιοχή Γρου της Χίου, δύο Έλληνες, ηλικίας 24 και 28 ετών, προκάλεσαν πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών εντός προαυλίου χώρου επιχείρησης. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενα αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 0,8 στρέμματα αγροτικής έκτασης, δέκα παραγωγικά ελαιόδεντρα και περίπου 100 πάνελ πολυουρεθάνης.

Στην περιοχή Κόκκινα Χώματα Αλμυροποτάμου του Δήμου Καρύστου Ευβοίας, 69χρονος Έλληνας προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια καύσης ξερών κλαδιών σε γεωργική έκταση ιδιοκτησίας του. Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και επεκτάθηκε σε παρακείμενες γεωργικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να καούν περίπου τέσσερα στρέμματα γεωργικής έκτασης με ξηρά χόρτα και να υποστούν ζημιές ελαιόδεντρα.

Στην Τ.Κ. Λουτρόπολης Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης Λέσβου, 46χρονος Έλληνας προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων εντός αγροτεμαχίου.

Στην περιοχή Δρυμαίας Αμφίκλειας Φθιώτιδας, 54χρονος Έλληνας προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών κοπής βρώμης σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του με τη χρήση γεωργικού ελκυστήρα. Από τη δραστηριότητά του προκλήθηκε σπινθήρας, με αποτέλεσμα να καούν περίπου οκτώ στρέμματα καλλιέργειας βρώμης.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.933,59 ευρώ στη Χίο, 2.578 ευρώ στην Εύβοια και 1.546,87 ευρώ στη Λέσβο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 346.326,365 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από την πλευρά της Πυροσβεστικής υπογραμμίζεται ότι τόσο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), όσο και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, συνεχίζοντας τους διαρκείς ελέγχους για τον άμεσο καταλογισμό ευθυνών σε όσους παραβιάζουν τον νόμο.