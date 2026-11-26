Στη σύλληψη πέντε ατόμων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.400 μέτρων από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ οδήγησαν ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε οικισμούς Ρομά του Γέρακα και του Χαλανδρίου.

Οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις έλαβαν χώρα τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (25/11) και της Πέμπτης (26/11) αντίστοιχα, κατόπιν σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βασικοί στόχοι των δράσεων ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές, η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, η προστασία της δημόσιας περιουσίας και η διασφάλιση της εύρυθμης κοινωνικής συμβίωσης.

Τα αποτελέσματα και οι δυνάμεις που συμμετείχαν

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

Συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα για ρευματοκλοπή και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.400 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, παρεμβάσεις που, όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Στις δράσεις συμμετείχαν, κατά περίπτωση, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, των Αστυνομικών Τμημάτων Παλλήνης και Χαλανδρίου, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος. Οι στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.