Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού.

Στο ανοδικό από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα, και στο καθοδικό από τη γέφυρα Λυκόβρυση προς τη λεωφόρο Αθηνών λόγω πέντε τροχαίων ατυχημάτων.

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου από το ύψος του νοσοκομείου Αττικόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται στη λεωφόρο Σχιστού.

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί επίσης στην παραλιακή από το Φαληρικό Δέλτα προς τον Άλιμο λόγω τροχαίου και στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Δείτε τον χάρτη με την κυκλοφορία