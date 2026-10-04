Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας σε δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 54 ετών, που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε γκρεμό, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των δύο ανδρών, κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον έναν άνδρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί, και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Ο δεύτερος επιβαίνων κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το όχημα.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ ένας άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής αυτού, στην Λεωφ. Πεντέλης, στην #Πεντέλη.

Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες, Εθελοντές και 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 3, 2026

Στη συνέχεια, και οι δύο άνδρες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.