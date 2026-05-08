Βαρύ πένθος σκόρπισε στις τάξεις του Στρατού Ξηράς η είδηση του θανάτου 47χρονου στελέχους, το οποίο υπηρετούσε στο 781 ΤΜΕ (τάγμα μεταφορών), στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει ο Ηλίας Προύφας στο kranosgr.com, το άτυχο στέλεχος, που έφερε το βαθμό του Αρχιλοχία, προέλευσης ΕΠΟΠ, ειδικότητας οδηγού αρματοφορέα, φέρεται να βρισκόταν σε υπηρεσιακή μετακίνηση, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ως το πλησιέστερο στρατιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Δυστυχώς όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε κατά τη διάρκεια των ιατρών να του παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια.

Ο εκλιπών ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τα παιδιά τους, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η δημόσια τοποθέτηση του προέδρου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Αθανάσιου Σαρρή, ο οποίος μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια της Ένωσης για την απώλεια του μέλους της, γνωστοποιώντας παράλληλα πως θα υπάρξει οικονομική στήριξη προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο άτυχος στρατιωτικός ήταν «ένας εξαιρετικός συνάδελφος και άνθρωπος με ήθος και αξιοπρέπεια», ενώ τόνισε πως η απώλειά του προκαλεί βαθιά θλίψη στην στρατιωτική οικογένεια της Θεσσαλονίκης.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία και στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα αγαπητό και έμπειρο στέλεχος.