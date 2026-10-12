Εμπράκτως στο πλευρό των μελών της βρίσκεται η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), με τον Πρόεδρό της, Γεώργιο Βάλλη, να παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις όπου τίθενται σε κίνδυνο τα εργασιακά δικαιώματα των μελών της. Δύο πρόσφατες υποθέσεις, που αφορούσαν μία γυναίκα ναυτικό στη Ζάκυνθο και έναν σεφ σε επαγγελματικό σκάφος στη Μαρίνα Ζέας, είχαν θετική έκβαση μετά τις άμεσες παρεμβάσεις της Ένωσης, με τους εργαζομένους να λαμβάνουν όσα δικαιούνταν.

Παρέμβαση για γυναίκα ναυτικό στη Ζάκυνθο

Στην πρώτη περίπτωση, γυναίκα ναυτικός, μέλος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., εργαζόταν σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος μήκους 35 μέτρων, το οποίο δραστηριοποιούνταν στη Ζάκυνθο. Η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απόλυσης πριν από την προβλεπόμενη προθεσμία των 15 ημερών, χωρίς να έχει διασφαλίσει την καταβολή των ποσών που δικαιούνταν, συμπεριλαμβανομένων των οφειλόμενων αποδοχών, των φιλοδωρημάτων και των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

Η υπόθεση έφτασε στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου, όπου η ναυτικός αρνήθηκε τη διαδικασία όπως εξελισσόταν. Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. κινητοποιήθηκε άμεσα, αναλαμβάνοντας θεσμική πρωτοβουλία για την προστασία των δικαιωμάτων της. Στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε επιστολή στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου, στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στην 3η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Η άμεση και έγκαιρη παρέμβαση της Ένωσης, συνέβαλε στην αίσια έκβαση της υπόθεσης, με τη ναυτικό να δικαιώνεται και να εισπράττει τα ποσά που προβλέπονταν. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γεώργιος Βάλλης, ευχαρίστησε το Λιμεναρχείο Ζακύνθου και τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, για την άμεση ανταπόκριση και τις υπηρεσίες τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη θάλασσα.

Δικαίωση και για σεφ σε επαγγελματικό σκάφος στη Μαρίνα Ζέας

Ανάλογη ήταν η κινητοποίηση της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. και στην περίπτωση ενός σεφ, μέλους της Ένωσης, ο οποίος εργαζόταν σε επαγγελματικό σκάφος μήκους 30 μέτρων, ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας.

Ο εργαζόμενος κινδύνευε επίσης να απολυθεί πριν από την προβλεπόμενη προθεσμία των 15 ημερών, χωρίς να έχει λάβει τα απαραίτητα δεδουλευμένα, τα φιλοδωρήματα και τις λοιπές οικονομικές παροχές που δικαιούνταν. Η Ένωση παρενέβη για την προστασία των συμφερόντων του, διεκδικώντας την καταβολή όλων των οφειλόμενων ποσών.

Και σε αυτή την περίπτωση, η υπόθεση είχε θετική έκβαση, με τον εργαζόμενο να δικαιώνεται και να λαμβάνει όσα προβλέπονταν.

«Κανένας εργαζόμενος να μη μένει μόνος όταν διεκδικεί τα δικαιώματά του»

Οι δύο αυτές υποθέσεις αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίζει ένα επαγγελματικό σωματείο: να βρίσκεται δίπλα στα μέλη του όχι μόνο στα λόγια, αλλά κυρίως στις δύσκολες στιγμές, όταν η εργασία, το εισόδημα και τα νόμιμα δικαιώματά τους απειλούνται.

Για την Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. και τον Πρόεδρό της, Γεώργιο Βάλλη, η προστασία των εργαζομένων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας. Στόχος είναι κανένα μέλος να μη βρίσκεται μόνο του απέναντι σε καταστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια δεδουλευμένων, φιλοδωρημάτων ή άλλων νόμιμων απαιτήσεων, είτε η υπόθεση αφορά πλοίαρχο, είτε ιδιοκτήτη σκάφους, είτε εταιρεία διαχείρισης.

Όπως επισημαίνεται από την Ένωση, κατά τη θερινή περίοδο του 2026, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απευθύνθηκαν μέλη της για υποστήριξη, οι παρεμβάσεις της είχαν θετική έκβαση, με τους εργαζομένους να δικαιώνονται και να διασφαλίζουν όσα δικαιούνταν.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. συνεχίζει να παρεμβαίνει θεσμικά, να αναδεικνύει προβλήματα και να διεκδικεί την εφαρμογή της νομιμότητας, με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στον χώρο της επαγγελματικής θαλάσσιας αναψυχής.

Το μήνυμα της Ένωσης είναι σαφές: κανένα μέλος δεν πρέπει να αισθάνεται απροστάτευτο. Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. είναι δίπλα στα μέλη της όταν την έχουν ανάγκη, με παρεμβάσεις, διεκδίκηση και έμπρακτη στήριξη, ώστε κάθε μέλος της, να λαμβάνει όσα δικαιούται.