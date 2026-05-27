Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, με πρόεδρο τον Γεώργιο Βάλλη, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που απειλεί άμεσα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το επίσημο υλικό, τις φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα που συλλέχθηκαν σήμερα από την περιοχή, ο ναυτιλιακός φανός/φάρος που βρισκόταν σε ιδιαίτερα επικίνδυνο και πολυσύχναστο θαλάσσιο πέρασμα με ξέρες και ρηχά ύδατα, έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί.





Ο φανός, ο οποίος αποτελούσε κρίσιμο σημείο προειδοποίησης για επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη, δεν υπάρχει πλέον στο σημείο όπου επί χρόνια καθοδηγούσε με ασφάλεια τους ναυτιλλομένους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανότατα αποκολλήθηκε ή καταστράφηκε εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα σήμερα να μην έχει απομείνει κανένα ίχνος του.

Το γεγονός προκαλεί τεράστια ανησυχία στον ναυτιλιακό κόσμο, καθώς από το συγκεκριμένο στενό διέρχονται καθημερινά δεκάδες σκάφη, επαγγελματικά, τουριστικά και ιδιωτικά, πολλά εκ των οποίων ταξιδεύουν νυχτερινές ώρες ή υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο φανός εξακολουθεί να αποτυπώνεται κανονικά στους ναυτικούς χάρτες, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη ψευδή εικόνα ασφάλειας για τους κυβερνήτες των σκαφών. Στην πραγματικότητα όμως, όπως αποδεικνύεται από το σημερινό υλικό, το σημείο έχει μείνει εντελώς αφύλακτο και ασημάντο, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο προσάραξης ή σοβαρού ναυτικού ατυχήματος.

Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών απέστειλε επείγουσα επίσημη επιστολή προς:

1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

3. Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού

4. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

5. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

6. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)

7. Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού

Ζητώντας:

· Άμεση επιβεβαίωση του συμβάντος

· Έκδοση επείγουσας προειδοποίησης προς τους ναυτιλλομένους

· Άμεση αποκατάσταση και επανατοποθέτηση του φανού

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Γεώργιος Βάλλης, τονίζει ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει καμία καθυστέρηση:

«Όταν ένας φάρος εξαφανίζεται από ένα τόσο κρίσιμο πέρασμα και συνεχίζει να εμφανίζεται στους ναυτικούς χάρτες σαν να λειτουργεί κανονικά, τότε μιλάμε για μια ωρολογιακή βόμβα μέσα στη θάλασσα. Το επόμενο ατύχημα μπορεί να είναι θέμα χρόνου.»

Η Ένωση ζητά την άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων αρχών, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αδράνεια μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες για πληρώματα, επιβάτες και σκάφη που κινούνται στην περιοχή.