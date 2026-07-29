Συγχαρητήρια στο Λιμεναρχείο Σπετσών έδωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, για την πρωτοβουλία των στελεχών της μονάδας να εκδώσουν έγκαιρα ναυτιλιακές οδηγίες.

Η δήλωση του Γιώργου Βάλλη:

«Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Λιμεναρχείο Σπετσών και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους να εκδίδουν έγκαιρα ναυτιλιακές οδηγίες. Δίνουν το παράδειγμα για το πώς η πρόληψη σώζει ζωές.

Ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, ζητώ από όλους τους συνάδελφους κυβερνήτες να επιδεικνύουν την απόλυτη υπευθυνότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών για μειωμένες ταχύτητες στα στενά, στους διαύλους και στις εισόδους των λιμανιών.

Η υποχρεωτική μείωση ταχύτητας αποτρέπει τον επικίνδυνο ελιγμό, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο σύγκρουσης και προστατεύει όλους τους λουόμενους στις παραλίες. Παράλληλα, κρατώ πάντα τους ασύρματους VHF ανοιχτούς στα κανάλια 16 και 12 για να λαμβάνω άμεσα κάθε οδηγία από τις λιμενικές αρχές. Η συνεχής ακρόαση στους ασύρματους και η εγρήγορση στη θάλασσα είναι για μένα αδιαπραγμάτευτες αρχές που κερδίζουν υπερπολύτιμο χρόνο και θωρακίζουν την ανθρώπινη ζωή».