Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών και ο Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης, απέδειξαν έμπρακτα για ακόμη μια φορά την ευαισθησία και τη δέσμευσή τους απέναντι στη νέα γενιά, προσφέροντας χορηγία στη νεαρή πρωταθλήτρια του καράτε Μαριάντα Ζαμαντζά από την Κατερίνη.

Η στήριξη αυτή εξασφαλίζει τη συμμετοχή της αθλήτριας στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε, που θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στη Γουαδαλαχάρα της Ισπανίας.

Η Μαριάντα, μόλις 18 ετών, αποτελεί ήδη μια από τις πιο ελπιδοφόρες παρουσίες στο ελληνικό και διεθνές καράτε.

Με καταγωγή από την Κατερίνη και τα Χανιά, ξεκίνησε την πορεία της σε ηλικία 7 ετών στη Λέσχη Ιαπωνικών Παραδοσιακών Πολεμικών Τεχνών “BUDOKAN dojo” Κατερίνης.

Από τότε μέχρι σήμερα, με αφοσίωση και σκληρή δουλειά, έχει συγκεντρώσει σημαντικές διακρίσεις: ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2023 στην Κύπρο, δύο φορές βαλκανιονίκης, πολυπρωταθλήτρια Ελλάδας και πρόσφατη φιναλίστ στο διεθνές τουρνουά SOFIA OPEN 2025.

Πέρα όμως από τις αθλητικές της επιδόσεις, η Μαριάντα αποτελεί και παράδειγμα ακαδημαϊκής αριστείας.

Αριστούχος μαθήτρια, αποφοίτησε από το 2ο ΓΕΛ Κατερίνης με βαθμό 19,4 και από τη νέα χρονιά θα φοιτά στο ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ, έχοντας επιλέξει την Αθήνα ώστε να συνδυάζει τις σπουδές της με τις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας.

Η στήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών είναι καθοριστική, καθώς το οικονομικό κόστος για τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις συχνά αποτελεί εμπόδιο για πολλούς νέους αθλητές.

Η Μαριάντα έχει πλέον τη δυνατότητα να αγωνιστεί και να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία στον παγκόσμιο χάρτη του καράτε.

Η 18χρονη πρωταθλήτρια ταξιδεύει στην Ισπανία με όνειρα και φιλοδοξίες, αλλά και με την πεποίθηση ότι πίσω της έχει ανθρώπους και θεσμούς που πιστεύουν στις δυνατότητές της. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσει να αγωνίζεται, να διακρίνεται και να εμπνέει τη νέα γενιά.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης, εκφράζει έμπρακτα τη στήριξή του προς τη νέα γενιά, με στόχο να τους δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν τα όνειρά τους και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις του αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο.