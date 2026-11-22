Μια έκτακτη κυκλοφοριακή λύση επιστρατεύει ο κρατικός μηχανισμός προκειμένου να εκτονώσουν την ασφυκτική συμφόρηση που ταλαιπωρεί το Πέραμα, στον απόηχο της μεγάλης ζημιάς σε κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, θα επιτραπεί προσωρινά η διέλευση οχημάτων μέσα από τον χώρο του Ναύσταθμου Σαλαμίνας, δίνοντας μια πολύτιμη εναλλακτική διαδρομή στους εγκλωβισμένους οδηγούς της περιοχής.

Οι ώρες λειτουργίας, οι πύλες και οι προϋποθέσεις διέλευσης

Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου που τέθηκε σε ισχύ, η πρόσβαση στον Ναύσταθμο αφορά αποκλειστικά επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και θα ισχύει αυστηρά από τις 05:00 τα ξημερώματα έως τις 18:00 το απόγευμα, και για τις δύο ημέρες.

Όσοι οδηγοί έχουν προορισμό το Πέραμα και τη Σαλαμίνα θα εισέρχονται από την πύλη Φ1 στον Σκαραμαγκά. Αντιστρόφως, για όσους κινούνται από το Πέραμα προς την Αθήνα, το Αιγάλεω, το Χαϊδάρι και την Ελευσίνα, η είσοδος θα γίνεται από την πύλη Φ3 στην πλευρά του Περάματος και η έξοδος από την πύλη Φ1 στον Σκαραμαγκά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα κατά τον έλεγχο στα στρατιωτικά φυλάκια.

Την ίδια στιγμή, στο μέτωπο των εργασιών της ΕΥΔΑΠ στο Ικόνιο, η διέλευση των οχημάτων στην κεντρική λεωφόρο εξακολουθεί να πραγματοποιείται με δυσκολία από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρίσκονται ενισχυμένες δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ εφαρμόζονται παράλληλοι περιορισμοί στη διέλευση των βαρέων φορτηγών της COSCO. Καθώς οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποκατάσταση της βλάβης θα απαιτήσει χρόνο τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, ο Δήμος Περάματος απευθύνει θερμή έκκληση στους εργαζομένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, στο προσωπικό του Ναυστάθμου, αλλά και στους επισκέπτες της Σαλαμίνας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, αποφεύγοντας την περιοχή μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.