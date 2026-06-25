Αναστάτωση προκλήθηκε σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Νίκαια – Πέραμα με επιβάτη να βγάζει όπλο στον οδηγό.

Όλα ξεκίνησαν όταν το λεωφορείο προσπέρασε την στάση, στην οποία ήθελε να κατέβει ο επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται είχε πατήσει το σχετικό κουμπί. Ωστόσο, αποδείχθηκε πως ο άνδρας είχε ξεχάσει να πατήσει το κουμπί για να αποβιβαστεί, με αποτέλεσμα ο οδηγός να συνεχίσει κανονικά την πορεία του.

Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε ότι έχασε τη στάση του, κατευθύνθηκε προς τον οδηγό και ξέσπασε καβγάς. Η κατάσταση ξέφυγε την στιγμή που ο επιβάτης, Ρομά, απείλησε τον οδηγό με όπλο για να ακινητοποιήσει το λεωφορείο, προκειμένου ν α κατέβει. Ο οδηγός αρνήθηκε να το κάνει και ο επιβάτης συνέχισε να τον απειλεί.

Πανικός επικράτησε στο εσωτερικό του λεωφορείου, καθώς υπήρχαν αρκετοί επιβάτες μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Πάντως, σημειώνεται ότι ο οδηγός κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Στο σημείο έσπευσαν οι Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τον δράστη και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του Ρομά σχηματίζεται η σχετική δικογραφία για απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.