Ένα στυγερό περιστατικό κακοποίησης ζώων αποκαλύφθηκε στη Λεωφόρο Ειρήνης 156, στο Πέραμα, προκαλώντας έντονη οργή και αποτροπιασμό στους κατοίκους της περιοχής.

Δύο μικρά γατάκια, τα οποία φρόντιζαν ντόπιοι μαζί με άλλα αδέσποτα, εντοπίστηκαν νεκρά το περασμένο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με λαστιχάκια μαλλιών σφιχτά τυλιγμένα γύρω από τον λαιμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zoosos, η Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και τα άψυχα σώματα των ζώων μεταφέρθηκαν στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους.

Παράλληλα, για την τραγική αυτή υπόθεση ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος Περάματος.

Η υπόθεση παίρνει ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις, καθώς υπάρχει καταγεγραμμένο βιντεοληπτικό υλικό. Στο βίντεο φέρονται να εμφανίζονται δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να κακοποιούν βάναυσα τα δύο γατάκια και να κόβουν το νήμα της ζωής τους χρησιμοποιώντας το λαστιχάκι.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το υλικό για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.