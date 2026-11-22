Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί από το απόγευμα του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, η μεγάλη ζημιά στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στο Πέραμα, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο του μοναδικού οδικού άξονα που συνδέει την περιοχή με τη Σαλαμίνα. Τα λύματα βγήκαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας αναγκαία τη διακοπή της κυκλοφορίας τόσο για την ασφάλεια των οδηγών, όσο και για την εκτέλεση των έκτακτων εργασιών.

Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από και προς το νησί, καθώς, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, η αποκατάσταση της βλάβης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει λίγα εικοσιτετράωρα.

Παράκαμψη στον αγωγό για να μην πλημμυρίσουν κατοικίες

Όπως εξήγησε ο κ. Λαγουδάκος, ο αγωγός βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα και για την επισκευή του απαιτείται εκσκαφή σε βάθος πέντε μέτρων και διάμετρο δέκα μέτρων. Προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες, η ΕΥΔΑΠ έθεσε σε λειτουργία προσωρινή παράκαμψη (bypass), διακόπτοντας τον κεντρικό αγωγό που οδηγεί στην Ψυττάλεια περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της θραύσης και αντλώντας τα λύματα πριν φτάσουν στο εργοστάσιο επεξεργασίας.

Η άμεση παρέμβαση κρίθηκε επιτακτική, με τον δήμαρχο να επισημαίνει τον κίνδυνο για τα νοικοκυριά της περιοχής: «Σε κάθε άλλη περίπτωση τα λύματα θα επέστρεφαν πίσω στις λεκάνες και θα έβγαιναν μέσα στα διαμερίσματα όλης της πόλης».

Στη δύσκολη αυτή επιχείρηση συμπράττουν η ΕΥΔΑΠ, που έχει την ευθύνη της επισκευής, η Περιφέρεια Αττικής για το οδικό δίκτυο και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, υπό τον γενικό συντονισμό του Δήμου Περάματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διευρυνθεί ο χώρος των εργασιών και να ξεκινήσουν οι τομές και οι συγκολλήσεις είναι να απομακρυνθούν πρώτα τα λύματα και να στεγνώσει το σημείο.

Αργή διέλευση οχημάτων και τα πιθανά αίτια της βλάβης

Η κατάσταση στον ιδιαίτερα επιβαρυμένο οδικό άξονα, από τον οποίο διέρχονται ετησίως περίπου δέκα εκατομμύρια επιβάτες και τέσσερα εκατομμύρια οχήματα με προορισμό τη Σαλαμίνα, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Τα πέντε ρεύματα κυκλοφορίας έχουν περιοριστεί σε ένα εισόδου και ένα εξόδου, με τα οχήματα να περνούν σταδιακά, ένα-ένα. Ο δήμαρχος χαρακτήρισε την κατάσταση «πάρα πολύ δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη».

Αν και τα ακριβή αίτια της θραύσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ο κ. Λαγουδάκος στάθηκε στις τεράστιες πιέσεις που δέχεται το δίκτυο από τη συνεχή διέλευση βαρέων οχημάτων, όπως νταλίκες με κοντέινερ, τριαξονικά που μεταφέρουν εξοπλισμό στον Ναύσταθμο και οχήματα που μεταφέρουν σκάφη προς τα ναυπηγεία του Περάματος. «Κάποια στιγμή θα έσπαγε ο αγωγός», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω των έκτακτων εργασιών, από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου (14:00) έως τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου (06:00), ισχύουν οι εξής προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στον Δήμο Περάματος:

Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας επί της Λεωφ. Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Τριπόλεως και Μαρίας Κιουρί, στο ρεύμα προς Πέραμα.

Αντιδρόμηση της Λεωφ. Δημοκρατίας (ρεύμα προς Κερατσίνι) σε μήκος περίπου 400 μέτρων, από το ανοικτό διάζωμα στον αριθμό 459 έως το επόμενο ανοικτό διάζωμα έναντι της οδού Σωκράτους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα οχήματα με κατεύθυνση προς Πέραμα και Σαλαμίνα θα κινούνται στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος από Πέραμα προς Κερατσίνι. Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική οδική σήμανση.