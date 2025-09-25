Ηλεκτροπληξία υπέστη 29χρονος εργαζόμενος με καταγωγή από την Αίγυπτο, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου με Κυπριακή σημαία, το οποίο βρισκόταν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος για επισκευαστικές εργασίες. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας απάντλησης των υδάτων, με τη χρήση ηλεκτρικής φορητής αντλίας, τη στιγμή που παραλάμβανε τον εξοπλισμό. Αμέσως ενημερώθηκε το Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ ο νεαρός εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΟΛΠ σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προανάκρισης από τη Λιμενική Αρχή Περάματος, ο 68χρονος πλοίαρχος με καταγωγή από την Κροατία, ο 68χρονος ναύκληρος και ο 37χρονος ηλεκτρολόγος με καταγωγή από την Αλβανία, για παράβαση των άρθρων 314 παρ. 2 και 28 του Ποινικού Κώδικα («Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υπόχρεου»). Αφότου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.