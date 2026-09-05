Συνελήφθη 21χρονος άνδρας από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ο οποίος καταγράφηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, σε βίντεο να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Πεντέλης και να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, γλιτώνοντας στο παρά πέντε την παράσυρση πεζού που περνούσε νόμιμα τη διάβαση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού, έπειτα από ενδελεχή έρευνα βιντεοληπτικού υλικού που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Όπως αποτυπώνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, ο 21χρονος κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της Λεωφόρου Πεντέλης.

Φτάνοντας σε διασταύρωση με φωτεινό σηματοδότη, ο νεαρός οδηγός παραβίασε απροκάλυπτα τον κόκκινο σηματοδότη και παρ’ ολίγο να παρασύρει πεζό ο οποίος την ίδια ακριβώς στιγμή διέσχιζε νόμιμα τη Λεωφόρο χρησιμοποιώντας τη διάβαση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.