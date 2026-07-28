Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στο κέντρο της Αθήνας, για απόπειρα ληστείας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν δύο ομοεθνείς τους, οι οποίοι περπατούσαν στην περιοχή. Οι αλλοδαποί δράστες ηλικίας 16 και 17 ετών αφού τους ακινητοποίησαν, απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα, προσπάθησαν να τους αφαιρέσουν χρήματα.

Εκείνη την ώρα, αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου, που βρίσκονταν στην περιοχή για περιπολία, αντελήφθησαν το περιστατικό, επενέβησαν άμεσα, ακινητοποίησαν τους δράστες και στη συνέχεια τους συνέλαβαν.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής.

Οι τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία.

Έπειτα οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.