Ένα περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε πρατήριο καυσίμων στη Βούλα, επί της Λεωφόρου Καραμανλή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 92χρονος άνδρας επισκέφθηκε το βενζινάδικο και ζήτησε από τον υπάλληλο να του γεμίσει ένα μπιτόνι με βενζίνη.

Ωστόσο, τη στιγμή που έπρεπε να εξοφλήσει το αντίτιμο, ο ηλικιωμένος συνειδητοποίησε ότι τα χρήματα που είχε επάνω του δεν επαρκούσαν για να καλύψουν το ποσό.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την άμεση και ακραία αντίδραση του 52χρονου εργαζόμενου στο πρατήριο, ο οποίος άρχισε να φωνάζει έντονα προς τον ηλικιωμένο άνδρα.

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από κάθε έλεγχο όταν ο 92χρονος, βλέποντας την ένταση, προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο για να λήξει το επεισόδιο.

Τότε, ο υπάλληλος τον ακολούθησε και τον περιέλουσε με καύσιμο. Στο σημείο κλήθηκε αμέσως η αστυνομία, οι άνδρες της οποίας προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε από την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε.