Ένα ακόμη περίεργο γεγονός, το οποίο εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες χθες το βράδυ (3/2) στη Χίο, αφορά τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες, το τραγικό συμβάν δεν έχει καταγραφεί από κάμερες. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού, που ενεπλάκη στη σύγκρουση με το φουσκωτό ταχύπλοο στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες, το πλήρωμα του Λιμενικού δεν την είχε ενεργοποιήσει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν.

Το γεγονός αυτό, μαζί με τα υπόλοιπα αναπάντητα ερωτήματα, που εύλογα προέκυψαν μετά τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό Σώμα, από την κατάσταση στην οποία περιήλθε το σκάφος του μετά τη σφοδρή σύγκρουση με αυτό των μεταναστών, οι οποίες δείχνουν πεντακάθαρα ότι οι ζημιές του είναι αμελητέες, οδήγησαν αναμφίβολα τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια να δώσει εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, όσο και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Μάλιστα, η ΕΔΕ, σύμφωνα με πηγές του ΥΕΝ, δεν θα διενεργηθεί από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, δηλαδή τον ανώτερο αξιωματικό του Λιμενικού στην συγκεκριμένη Περιφέρεια, αλλά από αξιωματικό του Αρχηγείου, πιθανότατα εξιδεικευμένο επιθεωρητή.

Οι μαρτυρίες των διασωθέντων για τον Μαροκινό πιθανό διακινητή

Σε ότι αφορά τις έρευνες για την τραγωδία, επικεντρώνονται πλέον στις μαρτυρίες των διασωθέντων μεταναστών.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο χειριστής του δουλεμπορικού ταχύπλοου σκάφους να είναι ο Μαροκινός άνδρας που συγκαταλέγεται μεταξύ των διασωθέντων και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος.

Οι διασωθέντες της σύγκρουσης, όλοι Αφγανοί στην καταγωγή, φέρονται να έχουν περιγράψει στα στελέχη του Λιμενικού ότι ο χειριστής του σκάφους ήταν «αραβόφωνος». Μέχρι ώρας πάντως, ο εν λόγω άνδρας δεν έχει αναγνωριστεί καθώς οι μετανάστες φέρονται να ανέφεραν ότι φορούσε κουκούλα και τα χαρακτηριστικά του δεν ήταν ευδιάκριτα.

Οι διασωθέντες μετανάστες έχουν ατύπως εξεταστεί από τα στελέχη του Λιμενικού, ενώ ορισμένοι πιθανότατα έχουν δώσει και επίσημη κατάθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι από τους διασωθέντες φέρονται να περιγράφουν ότι το σκάφος του Λιμενικού έριξε πάνω τους φως με προβολέα και ότι στη συνέχεια το δουλεμπορικό προσέκρουσε στο σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Αντίθετα, άλλοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι δεν είδαν το παραμικρό από ότι συνέβη και ότι μετά από τη σύγκρουση βρέθηκαν στο νερό.

Από το Αρχηγείο του Λιμενικού αναφέρεται ότι το δουλεμπορικό σκάφος έκανε απότομο ελιγμό προς τα αριστερά χτυπώντας το σκάφος του Λιμενικού στη δεξιά πλευρά του, εκδοχή που ανέδειξε και η επίσημη ανακοίνωση του Σώματος το πρωί της Τετάρτης.

Επιπλέον, από το Λιμενικό αναφέρεται ακόμα ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε μια μηχανή μεγάλης ιπποδύναμης (πιθανόν 300 ίππων) και ότι τη στιγμή της σύγκρουσης έπλεε με ταχύτητα άνω των 20 κόμβων.

Δεν υπάρχει βίντεο από τη σύγκρουση των δύο σκαφών

Παρά το γεγονός ότι στο περιπολικό σκάφος, υπάρχει εγκατεστημένη κάμερα, το τραγικό συμβάν δεν έχει καταγραφεί. Πληροφορίες από το Αρχηγείο του Λιμενικού ωστόσο, αναφέρουν ότι η κάμερα δεν είχε ενεργοποιηθεί από τα μέλη του πληρώματος προκειμένου να μαγνητοσκοπεί το επεισόδιο.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πάντως, ότι ακόμα και εάν η κάμερα ήταν ενεργοποιημένη δεν θα είχε καταγράψει το συμβάν γιατί πρόκειται για κάμερες που καταγράφουν μακρινά πλάνα και όχι ότι συμβαίνει σε κοντινή απόσταση.