Μια υπόθεση που κρατά σε αγωνία μία ολόκληρη επαρχία του νομού Ηρακλείου εξελίσσεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε χωριό της Μεσσαράς και συγκεκριμένα το Απεσωκάρι, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια μιας συνήθους αστυνομικής έρευνας. Ο θάνατος ενός ανθρώπου έχει μετατραπεί σε ένα σκοτεινό αίνιγμα με ερωτήματα που ακόμη αναζητούν απάντηση.

Όπως δημοσιεύει το patris.gr, οι αρμόδιες αρχές κινούνται με διακριτικότητα, έχοντας επίγνωση ότι και η πιο μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αποβεί καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στο κέντρο αυτής της αγωνιώδους ιστορίας βρίσκεται ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, ένας 49χρονος άνδρας με έντονη παρουσία στα κοινά, αγαπητός και εκτιμώμενος από τους συγχωριανούς του.

Ο χαμός του δεν πέρασε ως ένα ακόμη θλιβερό γεγονός της καθημερινότητας. Αντίθετα, πυροδότησε μια σειρά ερωτημάτων που παραμένουν αναπάντητα, σπέρνοντας ανησυχία σε όλο τον κοινωνικό του περίγυρο, από τους οικείους του έως και τον τελευταίο κάτοικο του χωριού.

Η οικογένειά του ζει ώρες ψυχοφθόρας αναμονής. Η έκδοση του ιατροδικαστικού πορίσματος έχει καταστεί μια οδυνηρή διαδικασία, όπου η επιθυμία για αποκάλυψη της αλήθειας συγκρούεται με τον φόβο γι’ αυτό που αυτή ενδέχεται να φέρει στο φως. «Θέλουμε να μάθουμε πώς “έφυγε” ο άνθρωπός μας. Να ξέρουμε από τι πέθανε», λένε με σπασμένη φωνή συγγενικά του πρόσωπα, αποτυπώνοντας μια οικογένεια που δεν έχει ακόμα καταφέρει να πενθήσει, καθώς η αβεβαιότητα δεν αφήνει χώρο για ανακούφιση.

Τα μυστηριώδη χτυπήματα στο κεφάλι

Φίλος του εκλιπόντος δεν κρύβει τις αμφιβολίες του σχετικά με τι ακριβώς συνέβη: «Τα χτυπήματα που είχε στο κεφάλι ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και δύσκολα να αποδοθούν σε πτώση με τη μηχανή, η οποία δεν φέρει ίχνη τα οποία να δικαιολογούν τέτοιες κακώσεις. Για αυτό, όμως, θα μιλήσουν οι ειδικοί».

Ο ίδιος περιέγραψε τα γεγονότα εκείνης της ημέρας: «Έφυγε με το μηχανάκι για να πάει καφέ και σάντουιτς στον εργάτη που δούλευε μαζί του στα χωράφια. Γύρισε στο σπίτι λίγη ώρα αργότερα με εμφανή χτυπήματα στο κεφάλι. Στη γυναίκα του δεν είπε τίποτα. Στη συνέχεια εμφάνισε αιμορραγία από τη μύτη και έκανε έμετο με αίμα. Το ασθενοφόρο που κλήθηκε τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου τελικά άφησε την τελευταία του πνοή».

Το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν λύνει τον γρίφο

Τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα όχι μόνο δεν διαλύουν το σκοτάδι, αλλά το πυκνώνουν. Το ιατροδικαστικό πόρισμα, με βάση τα διαθέσιμα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν απαντά με σαφήνεια στα κρίσιμα ερωτήματα. Αντιθέτως, φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους ερευνητικού ενδιαφέροντος αντί να κλείνει τους παλιούς.

Οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της εγκληματικής ενέργειας, γεγονός που προσδίδει στην υπόθεση ιδιαίτερο βάρος.

Το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, που χειρίζεται την υπόθεση, έχει κινητοποιηθεί πλήρως, ενώ και άλλες υπηρεσίες παρακολουθούν τις εξελίξεις από κοντά, ζητώντας συνεχή ενημέρωση.

Στο πεδίο της έρευνας έχουν μπει πρόσωπα από τον ευρύτερο κύκλο του θύματος, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις για συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Κάθε βήμα μετριέται, σε μια προσπάθεια να μην διαφύγει καμία πιθανή πτυχή της υπόθεσης.

Στις Μοίρες και στο Απεσωκάρι, το χωριό του εκλιπόντος, η ατμόσφαιρα είναι βαριά. Οι κάτοικοι συνομιλούν χαμηλόφωνα, μοιράζονται πληροφορίες, υποθέσεις και ανησυχίες.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε ο καθένας. Εκείνος στον οποίο έτρεχαν για βοήθεια, για συμβουλή, για λύση. Η απουσία του γίνεται ακόμη πιο οδυνηρή από την αίσθηση ότι κάτι παραμένει κρυφό, ότι η ιστορία δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέλος της.

Ο Δασκαλάκης εργαζόταν ως νοσηλευτής στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ είχε υπηρετήσει και σε μεγάλο νοσοκομείο, το ίδιο στο οποίο, με τραγική ειρωνεία, άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, που είχε αφιερώσει τη ζωή του στη φροντίδα των άλλων.

Παρότι δεν είχαν καταγραφεί γνωστές εχθρότητες ή διαμάχες με άλλους κατοίκους, οι αρχές δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη.

Μαρτυρίες, μετακινήσεις και επαφές βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς η πιθανότητα να κρύβεται κάτι κάτω από την ήσυχη επιφάνεια παραμένει ανοιχτή.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν μάρτυρες που ενδέχεται να είδαν κάτι ή να γνωρίζουν κάποιο στοιχείο που δεν έχει ακόμα έρθει στο φως.

Ωστόσο, η εικόνα που σκιαγραφούν όσοι τον γνώριζαν είναι μονοσήμαντη: ένας άνθρωπος με ήθος, συνέπεια και αγάπη για τον τόπο του, που άφησε το αποτύπωμά του όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Και αυτό ακριβώς κάνει το μυστήριο γύρω από τον θάνατό του ακόμη βαθύτερο.