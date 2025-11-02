Δεκάδες παιδιά, μαθητές και μαθήτριες διαφορετικής εθνικότητας, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και μετέρχονται της ελληνικής παιδείας, παρέλασαν με υπερηφάνεια, τιμώντας την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Παιδιά γονέων, από την Ινδία, τη Γουϊνέα, τη Ρουμανία, την Αίγυπτο, τη Γεωργία και άλλες χώρες, συμμετείχαν στη παρέλαση μαζί με τους Έλληνες συμμαθητές τους, εκφράζοντας την υπερηφάνεια τους και την τιμή που αισθάνονται, για το γεγονός.

Το ακόλουθο συγκινητικό βίντεο, αποτελεί αναμφίβολα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση, όταν πολλά ελληνόπουλα, θεωρούν αγγαρεία τη συμμετοχή στις παρελάσεις των εθνικών εορτών και επιμελώς αποφεύγουν να πάρουν μέρος.

ΑΛ.Π.