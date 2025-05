Στιγμές υπερηφάνειας απολαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα , με αφορμή την αποφοίτησή του γιού τους Κωνσταντίνου.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο οποίος ζει και σπουδάζει στην Ουάσιγκτον, αποφοίτησε χθες (16/5) και οι γονείς του τον συνόδευσαν στην τελετή, φωτογραφιζόμενοι μαζί του σε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

Τη φωτογραφία δημοσίευσε ο ίδιος στον λογαριασμό του στα social media, γράφοντας: «Master of Science in Foreign Service, Class of 2025», με τα συγχαρητήρια να κατακλύζουν τα σχόλια.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο φημισμένο Georgetown University, με υποτροφία.