Ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής με την τοποθέτηση και των 388 καμερών καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου.

Το έργο, προϋπολογισμού 13,38 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραδίδεται πλέον στα αρμόδια Υπουργεία και την ΕΛ.ΑΣ. για την ψηφιακή διασύνδεση και την έναρξη λειτουργίας του.

Πώς θα λειτουργούν οι 388 κάμερες – Τι θα καταγράφεται

Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε εντός χρονοδιαγράμματος την εγκατάσταση 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, σε θέσεις που υπέδειξε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής με βάση τα στοιχεία επικινδυνότητας.

Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος διέπεται από αυστηρά τεχνικά και νομικά πρωτόκολλα:

24ωρη καταγραφή: Οι κάμερες θα λειτουργούν αδιάλειπτα, καταγράφοντας αποκλειστικά τις παραβιάσεις του κόκκινου φαναριού.

Οι κάμερες θα λειτουργούν αδιάλειπτα, καταγράφοντας αποκλειστικά τις παραβιάσεις του κόκκινου φαναριού. Πλήρες αποδεικτικό υλικό: Σε κάθε παράβαση θα αποστέλλονται στην ΕΛ.ΑΣ. έξι φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας και ένα βίντεο , διασφαλίζοντας την εγκυρότητα της βεβαίωσης.

Σε κάθε παράβαση θα αποστέλλονται στην ΕΛ.ΑΣ. , διασφαλίζοντας την εγκυρότητα της βεβαίωσης. Προστασία προσωπικών δεδομένων: Έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες στα οχήματα.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 13,38 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Δεν είναι μέτρο εισπρακτικού χαρακτήρα»

Με αφορμή την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του εξοπλισμού, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη σημασία του έργου, καλώντας την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη διασύνδεση των συστημάτων:

«Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε στο ακέραιο ακόμη μία σημαντική δέσμευσή της. Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη δεν είναι μια απλή τροχαία παράβαση, αλλά μία από τις πιο επικίνδυνες και αντικοινωνικές συμπεριφορές στον δρόμο. Από την πρώτη στιγμή είχαμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για ένα έργο με εισπρακτική λογική, αλλά για ένα έργο πρόληψης, ευθύνης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η δική μας ευθύνη ολοκληρώθηκε. Πλέον αναμένουμε από τα αρμόδια Υπουργεία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ώστε το έργο να αποδώσει στην πράξη».

Αυτή τη στιγμή, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΕΛ.ΑΣ. για την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να αρχίσει η βεβαίωση των παραβάσεων.

Συνολικός σχεδιασμός 192,9 εκατ. ευρώ για τους δρόμους της Αττικής

Η εγκατάσταση των καμερών αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει 31 έργα συνολικού ύψους 192,9 εκατ. ευρώ (με το 58% να έχει ήδη δρομολογηθεί ή ολοκληρωθεί).

Στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων έχουν ήδη υλοποιηθεί:

101 πρότυπες μη σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών σε επικίνδυνα σημεία (6,6 εκατ. ευρώ). 362 φωτιστικά σώματα LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων (6,5 εκατ. ευρώ). Αναβάθμιση κεντρικών λεωφόρων (Κατεχάκη, Αλίμου, Λιοσίων) με νέες ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις (άνω των 2 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη συντήρησης ενός εκτεταμένου οδικού δικτύου 1.623 χιλιομέτρων με 12.780 φωτεινούς σηματοδότες και 3.592 διαβάσεις, το ετήσιο κόστος συντήρησης του οποίου ανέρχεται στα 43,2 εκατ. ευρώ.