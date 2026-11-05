Σαρωτικές επιθεωρήσεις στα σχολικά κυλικεία και σε επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται πλησίον σχολικών συγκροτημάτων πραγματοποίησαν τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας των μαθητών.

Κατόπιν ρητής εντολής του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για εντατικοποίηση των εποπτικών διαδικασιών με την έναρξη του σχολικού έτους, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 διενεργήθηκαν συνολικά 710 έλεγχοι σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Η συγκεκριμένη ελεγκτική δράση οδήγησε στον εντοπισμό 72 παραβάσεων της νομοθεσίας και στην επιβολή διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους 122.500 ευρώ, ενώ δύο ακόμη υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης από τις αρμόδιες επιτροπές.

Η γεωγραφική κατανομή των ελέγχων ανά τομέα

Από το σύνολο των 710 παρεμβάσεων, οι 471 αφορούσαν σχολικά κυλικεία και οι 239 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος γύρω από σχολικές μονάδες, ενώ ταυτόχρονα επισκέφθηκαν 298 επιπλέον σχολεία όπου διαπιστώθηκε πως δεν λειτουργούσε κυλικείο.

Η δραστηριότητα των κλιμακίων κατανεμήθηκε ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής:

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: 161 έλεγχοι

Νότιος Τομέας Αθηνών: 133 έλεγχοι

Πειραιάς και Νήσοι: 122 έλεγχοι

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 104 έλεγχοι

Ανατολική Αττική: 98 έλεγχοι

Δυτικός Τομέας Αθηνών: 80 έλεγχοι

Δυτική Αττική: 12 έλεγχοι

Η παρέμβαση Χαρδαλιά και το μήνυμα για μηδενική ανοχή

Σε δήλωσή του για τα αποτελέσματα των ελέγχων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε: «Όταν μιλάμε για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν υπάρχουν περιθώρια εκπτώσεων, συμβιβασμών ή ανοχής. Κάθε γονιός που στέλνει το παιδί του στο σχολείο πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Να γνωρίζει ότι τα τρόφιμα που αγοράζει το παιδί του από το σχολικό κυλικείο ή από ένα κατάστημα δίπλα στο σχολείο υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους και ότι οι αρμόδιες αρχές κάνουν τη δουλειά τους με συνέπεια και αυστηρότητα. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη και αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουμε καθημερινά στην πράξη. Με ρητή εντολή μου, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους σε ολόκληρη την Αττική.

Μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα πραγματοποιήσαμε 710 ελέγχους, εντοπίσαμε 72 παραβάσεις και επιβάλαμε πρόστιμα ύψους 122.500 ευρώ. Θέλω, στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών μας, που με επαγγελματισμό, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και, πάνω απ’ όλα, της ασφάλειας των παιδιών μας».

Συνεχίζοντας, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε: «Τα στοιχεία των πρόσφατων ελέγχων στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την υγεία των παιδιών ως δευτερεύουσα υποχρέωση. Όποιος δραστηριοποιείται στον χώρο της σχολικής διατροφής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία. Και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις. Θέλω, ωστόσο, να είμαι σαφής και σε κάτι ακόμη. Σκοπός μας δεν είναι να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας στην επιβολή προστίμων. Είναι πρωτίστως να προλαμβάνουμε κινδύνους, να διασφαλίζουμε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Το δόγμα μας είναι και παραμένει ένα: μηδενική ανοχή σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Και όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, η ευθύνη αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Οι έλεγχοι δεν σταματούν με την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης περιόδου. Συνεχίζονται με συνέπεια, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή της Αττικής. Γιατί η προστασία των παιδιών μας είναι καθημερινή υποχρέωση, την οποία οφείλουμε να υπηρετούμε με πράξεις και όχι με λόγια».