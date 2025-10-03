Η Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζει με εντατικά μέτρα την προστασία των κτηνοτρόφων και των ζώων από την ευλογιά των προβάτων. Καθημερινά πραγματοποιούνται απολυμάνσεις σε ώρες αιχμής, με περίπου 80 έως 90 οχήματα να απολυμαίνονται στα διόδια Μαλακασίου, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς της ασθένειας.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Ήπειρος είναι η μόνη Περιφέρεια που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, αποδίδοντας το γεγονός στην έγκαιρη λήψη μέτρων. Ειδική μέριμνα δίνεται στη μετακίνηση των κοπαδιών από τα βουνά, με τους κτηνοτρόφους να καλούνται να παραμείνουν εντός της Ηπείρου και να αποφύγουν περιοχές που έχουν πληγεί.