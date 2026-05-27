Επίδομα στέγασης σε νεοπροσλαμβανόμενους νοσοκομειακούς γιατρούς θέσπισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας κατά την τελευταία του συνεδρίαση (25/5).

Ειδικότερα, εγκρίθηκε από την ευρύτερη πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στέγασης, ύψους 400 ευρώ, σε νεοπροσλαμβανόμενους ιατρούς (μόνιμους και επικουρικούς) των Γενικών Νοσοκομείων της Στερεάς Ελλάδας, που θα προσληφθούν από 01/06/2026.

Στόχος είναι η κάλυψη έως και 40 θέσεων ιατρών, με τον αρχικό προϋπολογισμό της δράσης να καθορίζεται στις 200.000 ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός τόνισε ότι πρόκειται για μια «αφετηριακή κίνηση» με προτεραιότητα σε νοσοκομειακούς ιατρούς και ακολούθως σε ιατρούς Κέντρων Υγείας και με στόχο να καλυφθούν θέσεις πρωτίστως σε τμήματα Επειγόντων, σε Παιδιατρικές και Νεφρολογικές κλινικές.

Η κίνηση αυτή από την Περιφέρεια γίνεται εν αναμονή της μαζικής προκήρυξης θέσεων νοσοκομειακών γιατρών από το υπουργείο Υγείας.