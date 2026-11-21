Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε 71χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού έπειτα από τροχαίο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 21 Νοέμβριου περίπου στις 20:45 Κινητοποιήθηκαν 10 Πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 4ο και 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι Πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων, απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις τον 71χρονο, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν λίγο στις 21Νοεμβρίου 2026.

Άγνωστες προς το παρόν παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.