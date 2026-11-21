Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε 71χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού έπειτα από τροχαίο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 21 Νοέμβριου περίπου στις 20:45 Κινητοποιήθηκαν 10 Πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 4ο και 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.
Οι Πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων, απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις τον 71χρονο, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν λίγο στις 21Νοεμβρίου 2026.
Άγνωστες προς το παρόν παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.