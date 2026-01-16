Στη σύλληψη ενός 43χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα, στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

191 χλμ/ώρα έδειξε το ραντάρ

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Το ραντάρ που δείχνει την υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

