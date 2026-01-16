Στη σύλληψη ενός 43χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα, στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

191 χλμ/ώρα έδειξε το ραντάρ

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.