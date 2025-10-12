Αντιπροσωπείες από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, τον Τουριστικό Οργανισμό Θεσσαλονίκης, τους δήμους Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου παρουσίασαν το τουριστικό προϊόν τους στην Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων της Τουρκίας (TURSAB), στην Κωνσταντινούπολη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης των ελληνικών περιφερειακών αντιπροσωπειών, διοργανώθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, εκδήλωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου από τις δύο χώρες.

Στην ομιλία του ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, επισήμανε ότι πάνω από 1.200.000 Τούρκοι πολίτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2024.

«Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στο πρόγραμμα “Θεώρηση στην Πύλη”, το οποίο συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία, μετά την έγκριση και τις σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» σημείωσε ο κ. Κούτρας, τονίζοντας ότι «η δυνατότητα χορήγησης θεώρησης επτά ημερών για Τούρκους πολίτες σε δώδεκα πλέον ελληνικά νησιά, αποτέλεσε σημαντική πρωτοβουλία».

Ο πρέσβης Κωνστ. Κούτρας αναφέρθηκε επίσης στο διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον που δείχνουν οι Έλληνες πολίτες στο να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο, την ιστορία και τη ζωντάνια της Τουρκίας.

«Η σημερινή παρουσία Ελλήνων περιφερειακών εκπροσώπων και η συνεργασία τους με Τούρκους ομολόγους αποτελεί σαφές δείγμα αυτής της διάθεσης για σύσφιξη σχέσεων στον τομέα του τουρισμού» είπε.

Καταλήγοντας σημείωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες που προσφέρει ο τουρισμός ως δίαυλος συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών και ευχήθηκε οι πρωτοβουλίες αυτές να συνεχίσουν να φέρνουν πιο κοντά τους λαούς μας, μέσα από τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και τη συνεργασία.