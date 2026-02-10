Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά… 11 ολόκληρα χρόνια περιμένει να λάβει την επικουρική σύνταξη, λόγω θανάτου του συζύγου της, η κ. Ευαγγελία-Αικατερίνη Βρανά.

Όπως καταγγέλλει η ίδια στη «Ζούγκλα», είχε υποβάλλει αίτημα στο ΙΚΑ Ηρακλείου Κρήτης, από τον Μάρτιο του 2015, και από τότε, παρά τις ενέργειές της εκκρεμεί η διαδικασια.

Η κ. Βρανά έπρεπε να μεταδημοτεύσει με την οικογένειά της στη Νάξο και για αυτό ζήτησε εγγράφως να την ακολουθήσει ο συνταξιοδοτικός της φάκελλος.

«Μου ζήτησαν απο το Ηράκλειο γραπτή συγκατάθεση των τέκνων μου, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και ό,τι μπορειτε να φανταστείτε. Μετά τα αγνόησαν όλα και έστειλαν διαβιβαστικο στο ΝΑΤ να κρίνει (όχι να διερευνήσει) αυτό την αίτηση στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης».

Η κ. Βρανά προσέτρεξε για την υπόθεσή της, δηλαδή τη μεταφορά του συνταξιοδοτικού της φακέλλου απο το Ηρακλειο Κρητης στη Νάξο, στον Συνήγορο του Πολίτη. Και όχι μία, αλλά τρεις φορές. Όμως δεν πήρε καμία απάντηση.

Ακολούθησε επίσκεψή της στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου η διευθύντρια της είπε ότι ο Συνήγορος είναι ένας ιδιωτικός φορέας και δεν υποχρεούται να απαντήσει…

Στη συνέχεια, η κ.Βρανά υπέβαλε αίτημα στο ΙΚΑ Νάξου, το οποίο όμως δεν ζήτησε να παραλάβει τον φάκελλό της, ως αρμόδιο υποκατάστημα.

Εν τω μεταξύ, εκδόθηκε εν αγνοία της αρνητική απόφαση από το ΝΑΤ σε σχέση με την επικουρική σύνταξη, χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση με το ΙΚΑ.

Η κ. Βρανά καταγγέλλει ότι δεν την ενημέρωσε κανένας, ενώ δεν την κάλεσαν όπως όφειλαν για ακρόαση. Επίσης, δεν διερεύνησαν και την πιθανότητα εξαγοράς πλασματικών ετών λόγω στρατού.

Στη συνέχεια ακολούθησε εκ νέου προσφυγή της στον Συνήγορο του Πολίτη -για τέταρτη φορά- λόγω μη επιστροφής της απόφασης του ΝΑΤ στο ΙΚΑ

Εκεί πλέον την ενημέρωσαν ότι καμία απόφαση δεν θα γυρίσει στο ΙΚΑ, γιατί η απόφαση που εξέδωσε το ΝΑΤ είναι οριστική.

Η κ. Βρανά επιρρίπτει ευθύνες στο ΙΚΑ Ηρακλείου, ενώ επισημαίνει ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ για την απόφαση του ΝΑΤ και έτσι δεν μπορούσε να υποβάλλει ένσταση.

Τελικά υπέβαλε την ένστασή της στο ΝΑΤ, την 1η Μαρτίου 2026, με την αιτιολογία ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

Η κ. Βρανά απευθύνει έκκληση στους αρμόδιους να παρέμβουν για τα λάθη των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Όπως λέει στη «Ζούγκλα», το βοήθημα της επικουρικής σύνταξης της είναι απόλυτα αναγκαίο, καθώς η ίδια δεν εργάζεται.