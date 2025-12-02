Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν για όσο χρειαστεί τις δυναμικές κινητοποιήσεις, μέχρι να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά τους, ενώ η Κυβέρνηση, από την πλευρά της, διαμηνύει ότι οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί.

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο Τελωνείο των Ευζώνων, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν περίπου 2.000 τρακτέρ.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ από το μπλόκο της Νίκαιας ο Λ. Βασιλείου, Εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, η Εθνική Οδός θα παραμείνει κλειστή και δεν ανοίγει για κανέναν λόγο, «εκτός αν έρθει εδώ το Μέγαρο Μαξίμου και μας δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις».

Πλέον, ανέφερε, δεν πηγαίνουμε πλέον σε Υπουργεία. «Ό,τι ήταν να κάνουμε στην Αθήνα το έχουμε κάνει. Τώρα περιμένουμε τον Υπουργό εδώ να δώσει απαντήσεις και μετά θα ανοίξουμε τους δρόμους. Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό τον ίδιο».

«Ο Ε65 θα παραμείνει κλειστός για όσο χρειαστεί»

Έξω από την Καρδίτσα, το μπλόκο στον Ε65 εκτείνεται πλέον σε μήκος 2 χιλιομέτρων με περίπου 2.000 τρακτέρ και οι αγρότες δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν, όσο χρειαστεί, δηλαδή μέχρι να βρεθούν λύσεις.

Μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, είναι επί ποδός, ενώ η φράση «χρωστάμε παντού», συνοδεύει την απόφαση για στρατηγική κλιμάκωσης.

Την τεράστια απόκλιση τιμών από το χωράφι στο ράφι, αλλά και την «επιστροφή των κλεμμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπενθυμίζουν από τη λίστα των αιτημάτων τους οι Θεσσαλοί αγρότες, όπως και το να υπάρξει ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών, ειδικά στο βαμβάκι και στο σιτάρι, αλλά και λόγω της ευλογιάς.

Στην ατζέντα των καθημερινών συσκέψεων οι αγρότες προτάσσουν και το κόστος παραγωγής λόγω του πετρελαίου, αλλά και του ρεύματος.

Και στο Τελωνείο Ευζώνων παρέταξαν τα τρακτέρ τους οι αγρότες

Στην Εγνατία Οδό, νέο μπλόκο αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά, λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη, μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Προηγήθηκε ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο Τελωνείο των Ευζώνων.

Αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου του Τελωνείου. Η Αστυνομία είχε δημιουργήσει φραγμό, ωστόσο οι αγρότες, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, κατάφεραν μέσα από χωράφια να περάσουν και να κλείσουν την είσοδο του Τελωνείου.

Πολύ μεγάλο μπλόκο αποφάσισαν και για το Τελωνείο των Κήπων, αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων», ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σήμερα αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Γάλα, άχυρο και ζωοτροφές στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας από οργισμένους κτηνοτρόφους

Γάλα, άχυρο και καλαμπόκι έριξαν στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας κτηνοτρόφοι της περιοχής, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι κτηνοτρόφοι, εισήλθαν κορνάροντας με τα αγροτικά οχήματά τους στην πλατεία, και στη συνέχεια, φτάνοντας μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο έχυσαν γάλα, και έριξαν ζωοτροφές και μπάλες με άχυρο, δηλώνοντας την αγανάκτησή τους, σε μια συμβολική ενέργεια ανάδειξης των οξυμένων προβλημάτων της κτηνοτροφίας.

Η κτηνοτροφία πλήττεται σκληρά από την ευλογιά, ενώ σε οργισμένο ύφος ήταν οι δηλώσεις τους στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Αμέσως μετά οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο της Νίκαιας, προκειμένου να ενωθούν και να συμπαρασταθούν στους αγρότες στο εκεί μπλόκο.

Οι κλειστοί δρόμοι και οι εναλλακτικές διαδρομές

Θεσσαλονίκη



Στα Μάλγαρα, κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα.

Ειδικότερα, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ισχύουν και μέχρι νεωτέρας, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όλα τα οχήματα με προορισμό την Αθήνα θα εκτρέπονται στον Α/Κ Ευζώνων και μέσω του Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων, κόμβο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, και των νομών Ημαθίας και Πέλλας θα κατευθύνονται προς Αθήνα

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 12:00΄ ώρα σήμερα (2-12-2025) και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, μεταξύ του Δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του Ανατολικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ξάνθη.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω της πόλεως της Κομοτηνής.

Λάρισα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από ώρα 17.00’ της περασμένης Κυριακής (30-11-2025) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Καρδίτσα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τροποποιούνται οι αναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

Αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) & στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από την 16.15΄ ώρα την Κυριακή (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:

Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 (Σχετ. η από 30-11-2025 ανακοίνωσή μας) & στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

«Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία», το μήνυμα της Κυβέρνησης

«Επειδή εξαλείφουμε το περιττό βάρος και τη διαφθορά από το σύστημα, οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, καθώς το συνολικό ποσό παραμένει το ίδιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταρρύθμισης που μπορεί να είναι επώδυνη βραχυπρόθεσμα, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι το σωστό», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λονδίνο.

O Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι «είμαστε η Κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών».

«Οι επιδοτήσεις με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίνει περισσότερα χρήματα, ακόμη και από τις προηγούμενες χρονιές. Η πλήρης εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου, με μια διαδικασία η οποία στο τέλος του έτους, θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος προς την Πολιτεία».

«Θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την στήριξη των αγροτών», επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

«Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε εντάξει με τα χρονοδιαγράμματα και με το νέο σύστημα», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση

Έντονη είναι η κριτική που ασκούν τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης στο θέμα της αντιμετώπισης των αγροτών και κτηνοτρόφων από πλευράς Κυβέρνησης.

Για εμπαιγμό των αγροτών μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε την στήριξη του ΠΑΣΟΚ: «Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας, έχει μειωθεί η παραγωγή κόκκινου κρέατος 30%, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% και χρωστάει η Κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα 3,4 δισ», ανέφερε.

Από τα Μάλγαρα ο Σωκράτης Φάμελλος επέκρινε την Κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς: «Έχουμε τον αυταρχισμό και την ωμή βία κατά αγροτών. Οι κινητοποιήσεις πρέπει να είναι ειρηνικές και η Κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις», τόνισε.

«Αν νομίζει η Κυβέρνηση ότι με την καταστολή και τα ΜΑΤ θα βάλει εμπόδιο στον μαζικό ξεσηκωμό στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, είναι βαθιά γελασμένη», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Έχουμε την Κυβέρνηση η οποία στέλνει τα ΜΑΤ και με δακρυγόνα προσπαθεί να διαλύσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Επαναλαμβάνω, εξαπάτηση και ντροπή».

«Καλούμε την Ελληνική Αστυνομία να κάνει ότι έκαναν Γάλλοι και Ιταλοί Αστυνομικοί. Μην χτυπάτε τους αγρότες, δεν είναι εχθροί των Ελλήνων», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Επιτέλους η ανίκανη Κυβέρνηση να δώσει τις νόμιμες κοινοτικές επιδοτήσεις στους αγρότες», ανέφερε ο Δημήτρης Νατσιός Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ.

«Η Κυβέρνηση είναι για άλλη μία φορά υπόλογη και εκτεθειμένη για την ακραία αστυνομική βία», δήλωσε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και καλεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Βουλή να απαντήσει για την αστυνομική βία κατά των αγροτών.