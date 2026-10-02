Περιοδεία σε στρατιωτικές μονάδες πραγματοποίησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης. Στο πλευρό του βρισκόταν ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) «ΑΙΓΕΑΣ», Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, η επίσκεψη επικεντρώθηκε στην Περιοχή Ευθύνης της 79 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79 ΑΔΤΕ) «ΜΥΚΑΛΗ», με στόχο τη στενή παρακολούθηση της ετοιμότητας και των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών.

Επιθεώρηση εγκαταστάσεων στο Στρατόπεδο «Υπολογαγού Πόθα»

Πρώτος σταθμός του Αρχηγού ΓΕΣ ήταν το Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΠΟΘΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ». Εκεί, περιηγήθηκε εκτενώς στους χώρους του στρατοπέδου, ενημερώθηκε για τις καθημερινές λειτουργίες και επιθεώρησε τις υποδομές που χρησιμοποιεί το προσωπικό.

Ομιλία και κατευθυντήριες οδηγίες στο Στρατόπεδο «Παλαιοκαστρίτη»

Στη συνέχεια της περιοδείας του, ο Αρχηγός μετέβη στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΣΤΗ (ΠΖ) ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ». Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, συγκέντρωσε το προσωπικό της 79 ΑΔΤΕ και πραγματοποίησε ομιλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποστολής τους. Παράλληλα, αφού περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, έδωσε σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για την περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου και της πειθαρχίας.