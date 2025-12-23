Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης πραγματοποίησε διήμερη περιοδεία σε Μονάδες και Επιτηρητικά Φυλάκια της ζώνης ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ), προκειμένου να ανταλλάξει ευχές με το προσωπικό και τους στρατεύσιμους ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Διοικητή της ΑΣΔΑΑΜ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή επισκέφθηκε την Τακτική Διοίκηση 41 ΣΠ στη Σαμοθράκη, το Ναυτικό Παρατηρητήριο «ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ» και το ΕΦ «ΆΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ» στη Μυτιλήνη, το ΕΦ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ» στη μικρόνησο Παναγιά του συμπλέγματος Οινουσσών, το ΕΦ «ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ» και την Κανονιοφόρο «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» στο Αγαθονήσι, την Κω, το ΕΦ «ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙΟΥ» στο Φαρμακονήσι, το ΕΦ «ΚΑΛΟΛΥΜΝΟΥ» στην Καλόλυμνο, το ΕΦ «ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ» στη Σύμη, τη ΔΑΝ Καρπάθου και το Αεροπορικό Απόσπασμα Καρπάθου.

Ο κ. Δαβάκης πραγματοποίησε συναντήσεις με ανώτερα και ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τους κατά τόπους εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των θρησκευτικών αρχών.

Ο Υφυπουργός απευθυνόμενος προς τα στελέχη και τους στρατεύσιμους δήλωσε:

«Θέλω να σας εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη και αναγνώριση της Πολιτείας για το έργο που επιτελείτε καθημερινά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αφοσίωση στην αποστολή σας.

Το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων στηρίζεται πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό του: στα έμπειρα και άρτια καταρτισμένα στελέχη, αλλά και στους στρατεύσιμους που υπηρετούν με συνέπεια, πειθαρχία και πατριωτισμό, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας.

Η παρουσία σας και η ετοιμότητά σας αποτελούν εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για τη χώρα και πηγή υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες.

Με την ευκαιρία των εορτών, σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος, με υγεία, δύναμη και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία».