Ένα αυτόματο αυτοκίνητο στην παραλία της Γλυφάδας, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, έπεσε στη θάλασσα το βράδυ της Πέμπτης 29/10, εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών.

Χάρη στην άμεση επέμβαση του Λιμενικού Σώματος, και την συνδρομή ιδιωτικού συνεργείου με γερανοφόρο όχημα, το όχημα ανασύρθηκε από τη θάλασσα και οι δύο επιβαίνοντες είναι σώοι και καλά στην υγεία τους.

«Το περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία της Γλυφάδας, με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει στη θάλασσα έχοντας μέσα έναν άνδρα και μία γυναίκα, αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση ότι η θάλασσα δεν συγχωρεί την απροσεξία» είπε σχετικά ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΘ (Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών), Γιώργος Βάλλης.

Και πρόσθεσε: «Είναι απαραίτητο να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή κατά τη στάθμευση οχημάτων κοντά σε λιμάνια, μαρίνες και παραλιακές ζώνες. Ιδιαίτερα όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κανένα όχημα δεν πρέπει να σταθμεύει με το μπροστινό ή το πίσω μέρος του στραμμένο προς τη θάλασσα, σε απόσταση που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη».