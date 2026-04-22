Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο Κρήτης. Η 43μητέρα τριών παιδιών έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Κυριακή (19/04), προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένεια της.

Το μεσημέρι της Τρίτης ο πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός, κάτι που προβλημάτισε έντονα τις Αρχές, αφού λίγες ώρες πριν είχε κληθεί στο τμήμα για να καταθέσει και θα καλούνταν εκ νέου στη συνέχεια για συμπληρωματική κατάθεση. Υπενθυμίζουμε πως ο πρώην σύντροφός της έβαλε τέλος στη ζωή του με μία κοντόκαννη καραμπίνα εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.

Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πολλά, τι σχέση έχει η αυτοκτονία του 40χρονου με την εξαφάνιση της Ελευθερίας.

Δείτε βίντεο του ΚΡΗΤΗ TV από το σημείο της αυτοκτονίας:

Ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, είχε τεθεί το τελευταίο 24ωρο στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας, με την οποία διατηρούσε δεσμό μέχρι και δύο μήνες πριν οπότε και χώρισαν με πρωτοβουλία της αγνοούμενης. Σύμφωνα με κοντινά πρόσωπα της 43χρονης, ο πρώην σύντροφός της τη ζήλευε σε μεγάλο βαθμό, κάτι που η γυναίκα δεν μπόρεσε να αντέξει.

Στο πρόσωπο του αλλά και στα χέρια έφερε αμυχές. Τις δικαιολόγησε, λέγοντας ότι είχε πέσει από το μηχανάκι του και ότι είχε καλέσει την οδική βοήθεια για τη μεταφορά του οχήματος.

Συναντήθηκαν με την Ελευθερία πριν χαθούν τα ίχνη της;

Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες προβληματίζουν τις Αρχές. Ο 40χρονος φέρεται περίπου στις 11.20 με 11.30 το πρωί της Κυριακής να μπαίνει σε καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων και εμφανώς αναστατωμένος ζητά να του καλέσουν ταξί. Το πρόσωπο και τα ρούχα του έδειχναν σαν είχε συμβεί κάτι.

Για το περιστατικό έδωσαν κατάθεση ο ιδιοκτήτης της καφετέριας αλλά και η οδηγός του ταξί που τον μετέφερε. Από την άλλη πλευρά η Ελευθερία αναχώρησε από το σπίτι της, στις Δαφνές, στις 11.02 το πρωί της Κυριακής. Από τις κάμερες ασφαλείας το όχημα φέρεται να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς Αθανάτους.

Ενδεχόμενο αποτελεί να συναντήθηκαν, καθώς κινούνταν σε μικρή εμβέλεια το πρωί της Κυριακής.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι η Ελευθερία έφυγε από το σπίτι χωρίς να πάρει την τσάντα της, άρα μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι θα πήγαινε κάπου κοντά. Ακόμη, συγγενικά της πρόσωπα τονίζουν ότι δεν θα έφευγε ποτέ έτσι από το σπίτι χωρίς να ειδοποιήσει τα τρία παιδιά της.

Στη συνέχεια, η Ελευθερία δεν εμφανίζεται ούτε στο δικαστήριο που είχε με τον πρώην σύζυγο της, τη Δευτέρα, εντείνοντας και άλλο την ανησυχία στην οικογένειά της.

Στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας τίθεται η προσωπική ζωή της Ελευθερίας. Διαζευγμένη κάποια χρόνια, με τον πρώην άνδρα της είχαν προστριβές και αντεγκλήσεις, όμως το τελευταίο διάστημα είχε κάπως εξομαλυνθεί η μεταξύ τους κατάσταση. Οι δικοί της άνθρωποι φέρονται να εκφράζουν περισσότερο μία ανησυχία για τον πρώην σύντροφο της.

Οι αινιγματικές αναρτήσεις της γυναίκας στο Facebook









Ο αδερφός του 40χρονου αυτόχειρα δεν «φώτισε» τις έρευνες

Ο αδερφός του ήταν εκείνος που εντόπισε τον 40χρονο νεκρό στην Παναγία Καρδιώτισσα και σε ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση, δεν μπόρεσε να δώσει στοιχεία που να βοηθούν τις έρευνες των Αρχών.

Απέκλεισε μάλιστα την οποιαδήποτε σύνδεση της αυτοκτονίας του με την εξαφάνιση της Ελευθερίας.

Με επίκεντρο την περιοχή των Αθανάτων, οι έρευνες θα συνεχιστούν ακόμα πιο εντατικά, με τη συνδρομή της Αστυνομίας και της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης, drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Πρωταρχικός στόχος παραμένει ο εντοπισμός του λευκού Honda, ενώ εξετάζονται και χωματόδρομοι που οδηγούν προς το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 40χρονος.

Το χρονικό της εξαφάνισης της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Η 43χρονη μητέρα αναχώρησε από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής, λίγα λεπτά μετά τις 11, οδηγώντας το αυτοκίνητό της, ένα λευκό Honda, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive.gr, από μία πρώτη αρχική αναζήτηση από κάμερες ασφαλείας, το όχημα καταγράφηκε να κατευθύνεται από Δαφνές προς Ηράκλειο.

Το κινητό της μέχρι και χθες καλούσε κανονικά, όμως όλες οι κλήσεις των οικείων της έμειναν αναπάντητες. Η τελευταία επικοινωνία που καταγράφεται μέσω τηλεφώνου είναι ένα μήνυμα που φέρεται να απέστειλε η 43χρονη μητέρα στον γιο της, ότι θα του τηλεφωνήσει αργότερα. Αυτό έγινε γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, εκτιμάται ωστόσο ότι πρόκειται για το τυποποιημένο μήνυμα που αποστέλλει ο πάροχος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με sms σ’ αυτόν που καλεί.

Τη Δευτέρα, η 43χρονη είχε ένα σοβαρό ποινικό δικαστήριο για προσωπική της υπόθεση -ως παθούσα- όμως ουδέποτε εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, όμως η κεραία καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα, περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Πηγή: Cretalive