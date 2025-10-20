«Το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου» είχε πει την Πρωταπριλιά του 2024 η φωνή που απάντησε στο τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας στην Κυριακή Γρίβα, όταν ζήτησε βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο σπίτι της, επειδή την καταδίωκε και την απειλούσε ο άνθρωπος ,που λίγα λεπτά αργότερα, τελικά της αφαίρεσε τη ζωή.

Αυτή η ατάκα ξανάρθε στο μυαλό αυτόματα του ανθρώπου, που αντίκρισε στην περιοχή του Καματερού ένα περιπολικό να …εκτελεί μεταφορές. Και μάλιστα, να μεταφέρει ένα ηλεκτρικό ψυγείο.

Εύκολα θα έλεγε κάποιος πως πρόκειται ίσως για τις ανάγκες ενός αστυνομικού τμήματος, όμως στη χώρα που ειπώθηκε η αξέχαστη απάντηση ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί» δεν θα έπρεπε να είναι ούτε … φορτηγάκι για μεταφορές οικοσκευής. Για την υπόθεση διατάχθηκε ήδη Ένορκη Διοικητική Εξέταση ενώ την ίδια ώρα, στα social media γίνεται … πάρτι με την εικόνα και τις απόψεις των χρηστών.

Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προβάλλεται το βίντεο, πέφτουν βροχή. Και ανάμεσά τους άλλα είναι ευρηματικά, άλλα χιουμοριστικά και άλλα ιδιαιτέρως καυστικά.

