Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκε η διακομιδή μιας 38χρονης γυναίκας, η οποία χρειαζόταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη, από το λιμάνι της Κέρκυρας, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με ασφάλεια μετέφερε τη γυναίκα στην Ηγουμενίτσα. Στο λιμάνι της πόλης την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που ανέλαβε τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Εκεί η 38χρονη υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή της και να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Η επιχείρηση αυτή αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ στην παροχή άμεσης βοήθειας και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, ακόμα και σε περιπτώσεις που απαιτούν άμεση συντονισμένη διακομιδή από νησιωτικές περιοχές προς τα νοσοκομεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.