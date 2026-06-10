Ένα περίπτερο στην καρδιά της Ομόνοιας φέρεται να είχε μετατραπεί σε σημείο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με αστυνομικούς της ΓΑΔΑ να περνούν χειροπέδες σε τρία άτομα έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Επ’ αυτοφώρω η αγοραπωλησία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της 8ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στο πλαίσιο του σχεδίου «Αριάδνη» εντόπισαν 64χρονο αλλοδαπό υπάλληλο περιπτέρου να προμηθεύει έναν 29χρονο αλλοδαπό με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης έναντι χρηματικού αντιτίμου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη και των δύο, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη και ο 36χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης του περιπτέρου.

Τι βρέθηκε στο περίπτερο

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο κατάστημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 251 γραμμάρια αποξηραμένης κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και 18 ml καπνικού κανναβινέλαιου. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.